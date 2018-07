Von Werner Höfer

Hoch oben wohnen die Mächtigen und die Kranken der Bonner Gesellschaft: auf dem Venusberg. Den Passanten beschleichen phantastische Vorstellungen: Hinter diesen Fenstern und Fassaden – da hocken sie nun, da liegen sie nun, da brüten sie nun, die Manischen und die Depressiven, die Selbstmordkandidaten, mit Pistole und Phiole hantierend, die „security risks“, Geheimakten photokopierend, die zahl- und namenlosen Fälle aus den Krankenlisten der ortsansässigen Anstalten und Ministerien.

Es fällt schwer, solche Visionen zu verscheuchen, seit in lokalen wie globalen Blättern Beunruhigendes zu lesen war über die Gemütsverfassung der Menschen, die in Bonn mit Verantwortung belastet und mit Sicherheit befaßt sind. Demnach müßte sich zwischen Koblenzer Straße und Hardthöhe so etwas wie eine Epidemie an Gemütsleiden entwickelt haben, mit den Schwerpunkten Auswärtiges Amt und Bundesverteidigungsministerium. Dieses beängstigende Psychogramm der Bonner Ministerialbürokratie bedarf der orts- und sachkundigen Psychoanalyse.

Auf dem Gipfel des Venusberges, in der neuen Universitätsnervenklinik, bringt deren ärztlicher Direktor, der Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie an der Universität Bonn, Professor Dr. Hans Jörg Weitbrecht, Licht in das Dunkel der halben Informationen und ganzen Spekulationen. Der weißhaarige Bald-Sechziger, respektables Mitglied der schwäbischen Kolonie in Bonn seit 1956, aufgewachsen im ständigen Umgang mit Kunst und Künstlern, mit Gelehrten und Gelehrsamkeit, spricht mit jener freundlichen Gelassenheit, die bei den Vertretern seiner Zunft zum medizinischen Instrumentarium gehört. Aber was da an Schreckgeschichten durch den Blätterwald geistert, läßt ihn zornig explodieren.

„Es wird behauptet, Bundesbedienstete im allgemeinen und unter diesen wiederum vornehmlich die Angehörigen des Auswärtigen Dienstes seien besonders selbstmordgefährdet. Es ist nicht zu leugnen, daß sich in letzter Zeit auffallend viele Bedienstete aus Bundesministerien das Leben genommen haben.“

Diese Bemerkungen kontert der Chef der Bonner Nervenklinik mit Hinweisen auf die bedingt taugliche Aussagekraft jeglichen Zahlenmaterials. Zunächst einmal verweist er mit Entschiedenheit auf die notwendige Abgrenzung zwischen dem Selbstmord eines Spionageverdächtigen und dem Freitod eines Gemütskranken:

„Wenn ein bislang kerngesunder Mensch, der Spionage getrieben hat oder der der Spionage verdächtigt wird, in einem Augenblick, in dem er keinen Ausweg mehr weiß, die Nerven“ verliert, wie der Volksmund sagt, so hat das nichts mit einer Nervenerkrankung zu tun. Umgekehrt erlaubt ein im Zustand der Depression vollzogener Selbstmord keine Kombination im Sinne von Spionageverdacht. Unter den mir in letzter Zeit in Bonn ärztlich bekanntgewordenen Selbstmordfällen war kein einziger, der auch nur entfernt mit dem Phänomen ‚Spionage‘ zu tun hat.“