Ein Junge, der sein Leben meistert

Von Lilo Weinsheimer

Bremen

Reiner de Bruyn harkte Laub vor einem Haus am Neuen Weg in der niedersächsischen Kleinstadt Hude. Er weiß nicht, daß ein Arzt vor neunzehneinhalb Jahren eine Prognose für sein Leben gestellt hat, die einem Todesurteil glich. Als der heute zwanzig Jahre alte Reiner sechs Monate alt war, erklärte ein Arzt seinen Eltern: „Da ist nichts zu hoffen, der Junge wird nie gehen, stehen und sprechen lernen. Geben Sie ihn für die paar Jahre, die er vor sich hindämmern wird, in eine Anstalt.“

Als Reiners Mutter, die gelernte Kindergärtnerin, diese vernichtende Diagnose hörte, war sie fast vierzig Jahre alt. Sie erinnert sich: „In den Augen des Kindes war etwas, was mir Angst machte, es könnte krank sein.“ Ein halbes Jahr später erfuhr sie es exakt: Sie hatte ein mongoloides Kind geboren.

„Es war ein furchtbarer Schock. Ich klappte zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ich wurde fast verrückt an der Frage, warum gerade uns ein solches Schicksal aufgepackt wird. Auch für meinen Mann und für unsere Tochter war es entsetzlich. Dann fing etwas in mir an sich aufzulehnen gegen den hoffnungslosen Befund des Arztes. Zusammen mit meinem Mann und unserer Tochter beschloß ich, Reiner nicht aufzugeben.“ Bruyns Leben bewegte sich von nun an um das Leben ihres geistig behinderten Sohnes Reiner.

Das Kind bleibt zu Hause