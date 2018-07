Willy Guggenheim, Annemarie Meier: „Jerusalem“; Atlantis Verlag, Freiburg 1968; 186 Seiten, 28,– DM

Es gibt sie kein zweites Mal, nirgendwo – Jerusalem, heilige und heillose Stadt auf den judäischen Bergen, eingeschlossen zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer, zwischen Licht und Schatten, Gold und Stahl, Stadt Gottes, der Propheten, der Könige, viele Male geschändet in Kriegen, genesen im Frieden. Jerusalem ist ein Hymnus, verführt zur Schwärmerei, immer wieder. Willy Guggenheim erlag dieser Stadt wie so viele. Doch gibt sein Text, von literarischer Qualität, auch nüchterne Mitteilung von ihrer wechselvollen Geschichte, von einer Stadt in dieser Welt, dem „himmlischen“ und dem irdischen Jerusalem. Es ist nicht nur ein Prachtgemälde, das Guggenheim ausstellt. So sind auch die Photos Annemarie Meiers: schön und hart, Dokumente der beiden Gesichter Jerusalems, ihrer Mauern und Menschen. Unter den vielen Bildbänden, die nach dem Junikrieg zur Israel-Konjunktur beitrugen, ist dieser der beste, mit Abstand. Nicht nur für Fromme: ein Weihnachtsbuch. Unser Bild zeigt einen orthodoxen Juden und einen Soldaten betend an der Klagemauer. D. St.