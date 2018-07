Kleine Räuber und große Banden terrorisieren Amerika

Von Kai Hermann

Kurz nach Mitternacht im Lincoln Park von Chicago: Polizisten stürmten ein verbarrikadiertes Nachtlager von Hippies, Peaceniks und radikalen Studenten mit dem Schlachtruf: "kill, kill, kill." Etwa 25 Menschen flohen durch den Park, verfolgt von Polizisten. Die Beamten riefen: "Tötet die Hurensöhne. In den Teich mit ihnen, in den Teich." Mindestens sechs Personen wurden in einen naheliegenden Teich geworfen...

Das ist ein kurzer Auszug aus dem vor kurzem veröffentlichten Bericht eines Untersuchungsausschusses über die Unruhen während der Wahl des demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Zitate von Polizisten und Demonstranten waren so obszön, Schilderungen einzelner Vorfälle so brutal, daß sich die Angestellten einer Staatsdruckerei weigerten, den Bericht zu vervielfältigen.

Die Fernsehstationen hatten schon im vergangenen August Bilder kaum glaublicher Brutalität um die Erde gesendet. Was aber im Schatten der Fernseh-Scheinwerfer geschah und nach Befragung von 3437 Zeugen, mit 12 000 Photos und 180 Stunden Film rekonstruiert wurde, hat die mittlerweile abgebrühte amerikanische Nation nun doch geschockt.

Aus dem Bericht: "Ein Verletzter, der schwer vergiftet schien (durch Gas), ging auf einen Polizisten zu und stotterte etwas Unzusammenhängendes. Der Beamte löste eine Büchse von seinem Gürtel und sprühte den Inhalt in die Augen des Verletzten... der Verletzte torkelte und fiel aufs Gesicht..."

Ein Gespräch zwischen mehreren Polizisten über Polizeifunk: "Schickt einen Krankenwagen. Wir haben einen verletzten Hippie."