Inhalt Seite 1 — Die stillen Nachtstunden des Pfarrers i. R. Bolte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Das vegetarische Restaurant war voll. Männer und Frauen aus Stuttgart und Umgebung waren gekommen, um den Apostel aus Heidelsheim bei Bruchsal zu bewundern, ihn verzückt, anzuhimmeln als einen Messias, der „ganz neue Wege“ der Hoffnung und der Zuversicht, des Friedens und der Freude verheißt.

Johannes Bolte, der evangelische Pfarrer i. R., liebt solche Auftritte. Er fühlt sich geschmeichelt, wenn er Leute um sich weiß, die ihm zuhören und an ihn glauben. Am liebsten stellt er sich in Jesus-Sandalen mitten ins Volk, duzt seine Geistesfreunde, schüttelt allen die Hände und prophezeit immer nur Frieden und Freude. Vorgestern in Frankfurt, gestern in Stuttgart, morgen sonstwo in Deutschland. An die fünftausend sind es, die an Johannes Bolte glauben, die regelmäßig per Post seine „Botschaften des Kommenden“ beziehen und seine Bücher kaufen.

„Da sich für meine neuartigen Gedanken keinerlei Verleger oder Zeitschriften interessieren, bleibt mir nichts weiter übrig, als alle meine Schriften auf eigene Kosten zu drucken und weiterzugeben“, sagt Johannes Bolte, der ehemalige evangelische Pfarrer aus Mitteldeutschland. Er nennt sich heute „Lebensberater, Schriftsteller und Pendelforscher“ und hat in Kreisen der deutschen Okkultisten viele Verehrer finden können. Im Lager der Menschen, die auf dem Wege der Manipulation zum Heil finden möchten, ist Johannes Bolte ein Begriff. Er ahnt, welche stillen Hoffnungen und Wünsche im Menschen unserer vermeintlich so aufgeklärten Zeit schlummern.

Dem „Siderischen Pendel“ mißt der in den Okkultismus emigrierte Pfarrer „göttliche Kräfte“ zu. Sie seien „Sprachrohre Gottes“, sagte er. Und er sei nur noch ein Mittler, der die Botschaften aus der jenseitigen Welt der Menschheit weitergibt. „Meine Kunst wird heute natürlich schwer unterdrückt“, sagt Johannes Bolte. „Auf Grund der kirchlichen Verketzerung wird das alles als ein Werk des Teufels angesehen. Auch die ärztliche Wissenschaft/ist gegen mich eingestellt, weil ich besser Krankheiten diagnostizieren kann. Ich kann sogar heilen...“

Sogar von „Wunderheilungen“ berichtet er seinen Freunden, die alles glauben, was er sagt. Unzählige Menschen hätte er angeblich schon geheilt von „ganz schlimmen Krankheiten“, und nie habe er Geld dafür verlangt, wie das die Ärzte tun, sondern immer habe er nur Spenden entgegengenommen.

„Ja, Pfarrer Bolte ist schon ein großartiger Mensch“, erklärte eine Dame aus dem benachbarten Ludwigsburg. In einer kleinen Verschnaufpause während des Stuttgarter Treffens bildeten sich kleine Gruppen und diskutierten eifrig über die Lehren des Pfarrers Bolte. Und der Pensionär selbst pendelte jetzt auf seinen Jesuslatschen von Gruppe zu Gruppe, hatte für alle ein nettes Wort, ließ sich photographieren und filmen, und verteilte Autogramme. In dieser Pause lief auch ein altes Mütterchen von Tisch zu Tisch, von Gruppe zu Gruppe und hielt einen Teller in der Hand. „Eine kleine Spende bitte für den Pfarrer! Sein Hotelzimmer in Stuttgart und seine Rückreise wollen wir ihm doch bezahlen...“ Jeder griff in die Brieftasche. Nach zehn Minuten lagen Fünfmarkstücke, Zehn-, Zwanzig- und Fünfzigmarkscheine auf dem Teller – wohl rund 400 Mark. Die alte Dame mit dem Teller verschwand in einen hinteren Raum. Dann kam sie wieder und dekorierte einen Restauranttisch mit den Schriften und Broschüren von Johannes Bolte. „Die Bücher haben keine festen Preise“, sagte sie mir. „Aber wenn Sie eines haben möchten, dann geben Sie, was Ihnen die Sache wert ist.“