Wunderbar in Ordnung“ hat Aenne Brauksiepe, Bonner Familienministerin (CDU), die deutsche Familie genannt. Und nicht nur die Ordnung in der deutschen Familie hat sie mittels eines offenbar weihnachtinspirierten Wunders intuitiv erschaut, sondern auch „Millionen Ehen, die wunderbar glücklich sind“.

Rätseln wir nicht darüber, wie da die „Ordnung“ und das „Glück“ von Millionen wohl gemessen, aus welchen Akten sie herausgelesen wurden. Sprechen wir frei heraus von Verdummungspolitik. Wie „wunderbar in Ordnung“ ist denn die Familie, die deutsche Familie dieses endenden Jahres? Gewiß, die strikte, offen autoritäre Vater-Mutter-Kind-Hierarchie ist aus dem gesellschaftlichen Leitbild verschwunden; die gehorsame Hausmutter wird von der aufgeschlossenen, liebeserfahrenen und Liebe fordernden Frau verdrängt; und auch die Kinder sollen nunmehr ihren Willen haben dürfen. Schön und gut – aber was in der Tat ist bislang geschehen?

Zweiundzwanzig Prozent der fünf- bis vierzehnjährigen Kinder in der Bundesrepublik (das Volk hat’s im Fernsehen zu hören bekommen) sind neurotisch gestört. In acht Jahren ist der Anteil der Kinder mit Haltungsschäden von fünf auf achtzehn Prozent angestiegen. Sechzigtausend Minderjährige haben geschiedene Eltern. Zwölf Prozent der einfachen Diebstähle werden von strafunmündigen Kindern begangen. Zweitausendfünfhundert Erwachsene wurden in den vergangenen zehn Jahren wegen Kindesmißhandlung verurteilt ...

Die Misere der Kinder ist die Misere der Mütter. Sie können ihre Kinder nicht in Kindergärten unterbringen. Sie leben in Wohnungen, die in jeder Hinsicht keinen Spielraum lassen. Sie müssen in Fabriken und Büros arbeiten. Und sie werden ausgebeutet. Ihre Situation, sie läßt sich durchaus vergleichen mit jener der Neger in Amerika: Sie erhalten die schlechteren Arbeitsplätze, sie bekommen die niedrigsten Löhne, sie haben die schlechtesten Aufstiegschancen. Und wenn die Frau Mutter ist und „im Betrieb“ arbeitet und ihr Kind krank wird – so gibt das in unserer Industriegesellschaft noch lange kein Recht auf bezahlten Urlaub. Es wäre ein Thema, mit dem sich die Familienministerin Aenne Brauksiepe beschäftigen könnte...

Und die Männer? Ihnen wird nicht zuletzt das Versagen der Gesellschaft als privates Versagen angekreidet. Wenn sie nicht mithalten können, mit Spitzenverdienst, schnellem Auto, weiter Ferienreise, gelten sie als Versager... Die Familienministerin Aenne Brauksiepe, die von Millionen „Wunderbar glücklicher“ Familien zu erzählen weiß, sie hat da wie eine Märchentante, gewirkt. sty.