Von Edmund Wolf

Ist es denkbar? Soll Großbritannien behandelt werden, wie eines jener lehrreich-geographischen Zusammensetzspiele, bunte Landkarten, säuberlich zersägt an den Grenzen, damit sie Kinder auseinandernehmen und zusammenfügen können? Es ist denkbar.

In Schottland verkündet die „Scottish National Party“ (S.N.P.): „Schottland ist noch versklavter, noch mehr Englands Satellit, als Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien die Satelliten der Sowjetunion sind.“ In Wales erklärte die nationalistische Partei, „Plaid Cymru“: „Die bevorstehende Investitur des Prinzen Charles als Prinz von Wales ist ein Anachronismus und eine Schmach, die unserem Lande Wales angetan wird. Aber wir fordern unsere Parteimitglieder auf, angesichts dieser Herausforderung dieselbe Disziplin, dieselbe Verantwortlichkeit an den Tag zu legen, welche die Tschechoslowakei bewiesen hat.“

Es wird jedoch nicht nur an den Grenzen von Schottland und Wales gesägt. Im Oberhaus fand Lord Alwyn bewegende Worte, als er von seinem Land Cornwall sprach: „Nicht bloß in Wales – auch in Cornwall wächst das Bewußtsein, wie vernachlässigt das Land von London wird. Auch in Cornwall leben Kelten, und keine Engländer.“

Leben tatsächlich Kelten in Schottland, in Wales, in Cornwall? So wenig, wie in England Angelsachsen leben. Wales könnte noch am ehesten den Anspruch erheben, sich ein keltisches Land zu nennen. Zumindest spricht ein Viertel der Bevölkerung Walisisch als Muttersprache; zumindest lebt walisische Literatur bis zum heutigen Tag; zumindest bekundet sich in den Dichtungs- und Musikfesten eine vitale Volkskultur, wie sie England gewiß nicht besitzt. Trotzdem sind sich auch die Führer von „Plaid Cymru“ sehr bewußt, wie tausendfach vermischt die Waliser sind. Sie betonen darum, ihr Nationalismus habe nichts mit Rasse oder Blut zu tun; das Faktum der nationalen Besonderheit von Wales sei so augenfällig, daß sich der Nachweis erübrige.

Gälisch aber, die keltische Ursprache Schottlands, können heutzutage von fünf Millionen Schotten kaum 80 000 sprechen – die meisten von ihnen auf den Hebriden, die von Jahr zu Jahr mehr und mehr entvölkert werden. Die Schotten des „Tieflands“, wo die großen Städte liegen, Glasgow und Edinburgh, die Menschen im Grenzland, das blutgetränkte Jahrhunderte lang gegen die „Sassenachs“, die Engländer, verteidigt wurde, können sich keines Tropfens keltischen Blutes rühmen. Da die keltische Mode es will, tun viele es aber doch. Im Hochland ist von Keltentum wenig übrig geblieben, einfach weil vom Leben im Hochland so wenig übrig blieb, seit vor mehr als zweihundert Jahren, nach der letzten romantischen und törichten Stuart-Rebellion, der Sieger – der Sohn des hannoverschen Königs in London, der Herzog von Cumberland, „Metzger“ Cumberland – das Hochland in eine kadaverbesäte Wüste verwandelte. Schottischer Presbyterianismus, schottisches Recht, schottische Erziehung unterscheiden Schottland von England; aber mit Keltentum hat all dies nichts zu tun.

Immerhin haben Schottland und Wales lange um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Wenn es sonderbar ist, daß so viele von ihnen nach so langer gemeinsamer britischer Geschichte wieder die Unabhängigkeit wünschen, so ist es doch nicht sonderbar, daß sie sich an ihre Geschichte erinnern. Wales hat sich in bitteren Kriegen gegen die Überwältigung durch die Anglonormannen gewehrt, noch lange nach der Eroberung durch Eduard I. Im Jahr 1290. Erst Heinrich VIII. – aus der Tudorfamilie, die selbst aus Wales stammte – gelang es endgültig, den Widerstand zu brechen. Er war es, der 1536 dekretierte: „Fortan soll niemand, der die walisische Sprache spricht, sich in des Königs Reich irgendwelcher Ämter erfreuen oder Gebühren beziehen.“ Und doch: Die Sprache starb nicht. Der stürmisch um sich greifende Nationalismus der letzten Jahre begann mit der Arbeit von „Walisischen Sprachgesellschaften“ an den Universitäten von Aberystwyth und Swansea.