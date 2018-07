Von Günter Dahl

Der Schenkende

Mach dir doch nichts vor, es sind 242 Mark, unter dem kommst du nicht davon. Das preiswertere Exemplar, das dir farblich sogar besser gefällt (gefallen ist gut! Junge, Junge), kannst du nicht nehmen, denn sie weiß ja, daß es verschiedene Ausführungen gibt und daß diese hier die teuerste ist und deshalb in ihren Augen die beste.

Ihre spießige Kaufmannsmoral hat dich ja schon immer hochgebracht: Das Teure ist auf die Dauer immer das Beste, mein Guter. Von solchen Sprüchen hat sie ein ganzes Arsenal, und wenn sie „mein Guter“ hintendran hängt, sieht sie dich an, als wolle sie was Rechtes aus dir machen. Herauskommt dabei immer ihr Bestes. Aber du liebst sie, du liebst sie, du liebst sie.

Nun geh schon rein und kauf es. Herrjeh, es sind 242 Mark. Stell dich nicht so an! Es ist ja nicht so, daß du das Geld nicht hast. Weihnachten findet bloß alle zwölf Monate statt. Manche kaufen noch ganz anderen Kram, geben sehr viel mehr aus und knirschen dabei mit den Zähnen; du knirscht ja nicht mal.

Sei ehrlich: Erstens, du bist wütend, weil sie überhaupt diesen Wunsch geäußert hat, denn du weißt, sie nimmt es höchstens zwei- oder dreimal, dann rührt sie es nie wieder an. Zweitens, du selber magst es überhaupt nicht und hältst es für vollkommen sinn- und nutzlos. Rausgeschmissenes Geld für eine Laune von ihr. Drittens, merkst du gar nicht, daß du schon wieder beim Thema bist? Geld. Geld. Laß ihr doch den Spaß, du Knicker, wenn sie es partout haben will! Hör endlich auf, alles nur unter dem Gesichtswinkel des Praktischen zu sehen! Sie hält dich deswegen bestimmt für nüchtern und langweilig. Ausgerechnet dich.

Kauf es, los!