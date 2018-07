Von Petra Kipphoff

Aus Anlaß des 60. Geburtstags am 22. Dezember zeigt das Kunsthaus Zürich (bis zum 5. Januar 1969) eine Übersicht über das Gesamtwerk und die Kunsthalle Nürnberg (bis zum 19.1.) das gesamte druckgraphische Werk von Max Bill.

Dort, wo in Hamburg die Außenalster mit Hilfe zweier Brücken abgerundet, aufgefangen wird, bevor sich ein wohldressierter Wasserrest als Binnenalster dekorativ in das Citybild einfügen darf, an diesem verkehrsgesegneten Punkt können die vielen tausend Autofahrer, die hier täglich vorbeirollen, seit knapp einem Jahr im Fall einer roten Ampel auf der grünen Böschung eine Neuanschaffung der Hansestadt, Abteilung Kultur, erblicken. Vielmehr, was sie sehen sind: sich photographierende Touristen, krabbelnde Kinder, einen in der Kunst ruhenden Menschen oder auch die wohlbekannte, bootbestückte Alster im neuen Rundausschnitt.

Das alles kann Max Bills Plastik „Rhythmus im Raum“, jene dreibogige, sich verschlingende und windende Schleife aus Granit, die man Plastik nicht nennen mag, so verwendbar und verwandlungsfähig wie sie ist. Auch ohne Allensbach darf man behaupten, daß „Rhythmus im Raum“ das populärste Stück Kunst in Hamburg ist, viel bekannter als der kostbare Meister-Bertram-Altar in der Kunsthalle zum Beispiel.

Daß dann kaum jemand, den man darauf anspricht, den Namen von Max Bill zu nennen weiß, ist eine andere Sache und sogar durchaus im Sinne des Schöpfers und seiner Absicht, nicht so sehr Kunstwerke als vielmehr „Schönheit aus Funktion und als Funktion“ zu schaffen, „Dinge für den geistigen Gebrauch“; nicht einzelnes zu formulieren, sondern den ganzen Rahmen, in dem menschliches Leben sich täglich abspielt, neu zu bestimmen. Bills künstlerischer Wille geht auf das Ganze, strebt einen Idealzustand an, „in dem alle Erscheinungen, vom kleinsten Gegenstand bis zur Stadt, in gleicher Weise als Summe aller Funktionen in harmonischer Einheit bezeichnet werden können“.

Wer dieses Programm kennt, den erstaunt nicht der Aktionsradius dieses Mannes, den man sonst vielleicht vorschnell und unter Mißachtung seiner eminent schweizerischen Charakteristika einen Karajan der bildenden Künste hätte nennen können: Max Bill ist Maler, Graphiker,Bildhauer und Gestalter von Industrieprodukten, er hat ein Architektenbüro in Zürich, einen Lehrstuhl für Umweltgestaltung an der Hamburger Hochschule für bildende Künste und einen Sitz als Nationalrat im eidgenössischen Parlament in Bern.

Bill, der am 22. Dezember 1908 in Winterthur geboren wurde und zunächst eine Ausbildung zum Silberschmied an der Kunstgewerbeschule in Zürich absolvierte, verbrachte von 1927 bis 1929 zwei für ihn und seine künstlerische Entwicklung entscheidende Jahre am Bauhaus in Dessau. Meyer-Amden, Schlemmer und Klee, vor allem aber Kandinsky und seine in den beiden Schriften „Über das Geistige in der Kunst“ und „Punkt und Linie zur Fläche“ formulierten Theorien haben in Bills Werk sichtbare Spuren hinterlassen. Von Bauhaus-Vorstellungen bestimmt war auch seine Tätigkeit an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, zu deren Gründern Bill gehörte, deren erster Rektor er 1951 wurde und deren Architekt er war.