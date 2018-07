Von François Bondy

Nichts hat den Romancier und Journalisten Guido Piovene während der Jahre, die er in Frankreich verbracht hat, so frappiert wie der französische Geist der Ökonomie – wobei dieser Ausdruck in zweifachem Sinn zu verstehen ist: als Hang zum Sparen und als Entsprechung von Mitteln und Zielen. Man kann auch sagen, daß es die Reserve ist, die ihm als die hervorstechende Eigenschaft der Franzosen auffiel: Reserve im Sinn verborgener Besitztümer, von Eleganz und von Distanz. Für die Auswahl aus seinen Frankreich-Chroniken der Jahre 1948 bis 1958 (wobei die Jahre 1952 bis 1955, die er nicht in Frankreich lebte, ausgelassen sind) –

Guido Piovene: „Madame la France“ – Begegnungen mit dem heutigen Frankreich; R. Piper & Co. Verlag, München; 495 S., 25,– DM

– hat er einen Titel gefunden, mit dem er zeigt, daß er selber gegenüber Frankreich respektvolle Distanz wahren will. Der Historiker Jules Michelet sagte: „Frankreich ist eine Person.“ Piovenes Titel läßt vermuten, daß er diese Meinung teilt, aber ergänzend hinzufügen würde: eine distinguierte Person.

Alles Modische und Elegante interessiert Piovene: die jährlich wechselnden Themen der Auslagen im Faubourg St. Honoré, die Premieren, und Vernissagen, Besuche bei berühmten Schriftstellern, frühe Einkäufe in den Markthallen, wo sich elegante Damen und Marktfrauen begegnen; in der Provinz die großen Diners auf Schlössern und bei Präfekten; er weiß vortrefflich das Geschmeide zu beschreiben, das er an den Frauen im Spielsaal von Monte Carlo gesehen hat.

Mit diesem Teil seiner Chroniken zeigt Piovene eine Neigung, das Frankreich des Glanzes, der Tradition, der mondänen Ereignisse sehr wichtig zu nehmen. In der Tat gehörte er selber, der Graf Piovene mit seiner Gattin Mimi, zu dem, was man „le laut Paris“ nennt. Piovenes Villa in Neuilly war einer der gastlichsten Treffpunkte in Paris, denn Fremde, die in Paris leben, sind öfter Gastgeber als Gäste, und die Salons, die solche Ausländer führen, gehören zum Inbegriff Pariser Gastlichkeit; die Offenheit von Paris besteht gerade darin, daß diese Stadt Fremden erlaubt, eine solche Rolle des Amphytrion zu spielen. Piovene ist adlig, begütert und ein berühmter Schriftsteller, und so konnte er ein Frankreich „von oben“ sehen. Unter französischen Chronisten dieser Zeit ist er am ehesten verwandt mit Schriftstellern wie Alfred Fabre Luce und Maurice Martin du Gard, bei denen die gesellschaftlichen Voraussetzungen ähnlich sind.

Tag um Tag entstand dieses Buch, um die dritte Seite der großen norditalienischen Tageszeitungen, erst Corriere della Sera in Mailand, dann La Stampa in Turin, zu versorgen. Mehr als in anderen Ländern spielen Schriftsteller in Italien gern diese Rolle des Korrespondenten, die zum Beispiel Alberto Moravia jedes Jahr den Vorwand für weite Reisen zur Stillung seiner Neugier liefert. Piovene vermeidet die Nachteile dieses Genres; er schreibt weder als ein Snob, der froh ist, auch dabei zu sein, noch in jenem übellaunigen, verärgerten, eifernden Ton, den leider viele Italiener anschlagen, wenn sie über Frankreich sprechen, und der unlängst eine ganze Frankreich-Beilage des Corriere della Sera zu einem Pamphlet machte.