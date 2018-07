Wir nähern uns dem festlich geschmückten Gabentisch. Er ist riesengroß, fast wie für eine ganze Menschheit gedacht. Da liegen Gewehre, Geschütze, Granaten – alles Waffen, die für Nigeria bestimmt waren. „Wir haben sie uns buchstäblich vom Munde abgespart“, flüstert uns ein Waffenhändler zu, Tränen in den Augen. Daneben: Bomberwrackteile. „Ein Geschenk von der Pariser Konferenz. Die letzte Maschine, die in Vietnam Bomben abwarf“, hören wir. Unser Blick wandert weiter. Da entdecken wir Häftlingskleidung. In Griechenland haben sie zum Fest den letzten politischen Gefangenen freigelassen, in der UdSSR alle eingesperrten Schriftsteller.

Ein Berg aus lauter Pillen. „Angeblich aus Rom. Als Geste der Versöhnung gedacht“, flüstert man uns zu. Weitere Festgäste betreten den Saal. De Gaulle legt eine schöne Karte der Vereinigten Staaten von Europa auf den Tisch. Ein kostbares Geschenk, das wir alle gut brauchen können – hoffentlich verlangt es der hohe Gast nicht nach dem Fest zurück.

Durch die große Flügeltüre treten Nasser, Dayan und Hussein. Sie legen das Modell eines riesigen Bewässerungsprojektes auf den Gabentisch. Da lassen sich USA und UdSSR nicht lumpen. Sie machen uns eine Vitrine zum Geschenk, in der wir das Geheimabkommen bewundern können, das den Raketenwettlauf ab sofort beendet. Der Sowjet-Vertreter läßt sich dabei ertappen, wie er dem Gast aus Prag etwas heimlich zustecken will. Große Freude – es ist eine sowjetische Souveränitäts-Garantie für die ČSSR!

Neben uns ein etwas verdächtig aussehender Mann. „Erraten – BND“, sagt er, leicht verlegen. „Unser Geschenk wird Ihnen gefallen – keine Agentenwerbung mehr an den Universitäten.“

Da tritt der SPD-Vorstand näher. Bringt er das Mehrheitswahlrecht? Rückt er von der Lex Wehner ab? Nein, was anderes: Die Vorbeugehaft. Die SPD hat gemerkt, wohin so was führen kann, und nimmt ihren Vorschlag wieder zurück. Jetzt: die CDU. Sie stellt einen silberhaarigen Herren auf den Gabentisch. Ist das etwa ...? „Stimmt. Der neue Kiesinger. Der alte war schon etwas abgetragen. Der neue ist aktiv, energisch, unbeirrbar.“

Nanu, Thadden hier? Viele ziehen sich fröstelnd von ihm zurück, wie er jetzt vortritt, um sein Geschenk niederzulegen. „Mein bestes Stück ... ich trenne mich sehr schwer davon“, murmelt er, als er uns jetzt die Selbstauflösung seiner NPD zum Geschenk macht.

Große Spannung: Wo bleibt das Geschenk der Großen Koalition? Da wird es hereingetragen. Ein großes Paket. Was mag darin sein? Die Strafrechtsreform? Die Entscheidung über die Verjährung? Der Beschluß über den NPD-Verbotsantrag? Nein. Ein riesiger Kalender. Er zeigt die neun Monate an bis zur Scheidung von Tisch und Bonn. „Unwiderruflich“, versichert man uns.

Wir treten vom Gabentisch zurück. Ein prächtiger Anblick. Wenn das kein Fest wird...