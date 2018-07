Sie wünsche, sagte eine alte Dame, hundert Jahre alt zu werden, nur aus Neugier. Die Dame ist an Politik so wenig interessiert wie an den Fortschritten der Technik und der Wissenschaft. Sie wüßte nur so gern, wie es mit den Verwandten und Bekannten weitergeht, mit deren Kindern und den Enkeln. Das Bedürfnis, über möglichst viele Leute möglichst viel zu hören, hält sich zäh, auch anderswo – und wird doch nur selten befriedigt. Einige Wochenblätter kommen dem so menschlichen Bedürfnis nach, indem sie mit Einzelheiten über einen ungehorsamen Hohenzollern-Prinzen oder eine anmaßende Präsidentenwitwe dienen. Auch ein Roman, der wie ein Wald aus Stammbäumen durchmessen werden kann, tut gut. So ein Roman ist vor kurzem erschienen –

Kathleen Winsor: „Rauher Osten – wilder Westen“, aus dem Amerikanischen von Gerda v. Uslar und Gisela Stege; Rowohlt Verlag, Reinbek; 878 S., 26,– DM.

Das spielt vor etwa hundert Jahren im Amerika der Goldgräber, der Viehzüchter und Börsenspekulanten. Vermögen werden angehäuft, Verliebte dürfen heiraten oder auch nicht. Man weiht ein neues Haus ein oder steht am offenen Grab. Und wieder ist die rechte Gattenwahl zu treffen. Insofern wird das dicke Buch dem Gierigsten gerecht: Mehr an Familientreiben, an kerniger oder protziger Geselligkeit läßt sich von einem einzelnen Roman kaum fassen. Das Schöne: Ehen werden hier nicht nur geschlossen, sondern auch gebrochen, einige unter innerem Aufruhr und bei nicht geringem Risiko. Simpler Familienklatsch weiß, wo noch einige Diskretion herrscht, wenig über diesen Lebenszweig. Ein Leser blickt da tiefer.

Und noch etwas: Der Wilde Westen der Miss Winsor läßt uns unseren Kinoglauben. Niemals übereilt zu schießen, immer auf den Kopf zu zielen, heißt die wesentliche Regel. Eine New Yorker Ballschönheit zeigt 150 000 Dollar in Brillanten her, beim großen Essen der Petroleumaktionäre kriecht ein nacktes Mädchen aus der Pappmachépastete.

Kathleen Winsor hat fleißig gesucht und sortiert und gesponnen. Daß sie auch noch eine glänzende Stilistin, eine talentierte Porträtistin sei, wollen wir nicht verlangen: „Sie hielt inne und sah ihn mit einem schwermütigen, nachdenklichen Ausdruck an, der ihrem ungewöhnlich schönen Gesicht noch einen zusätzlichen Zauber verlieh.“ Das Buch hat anfangs 19,80 Mark gekostet. Jetzt muß man mehr bezahlen. Was Rowohlt androht, das macht er auch wahr. Christa Rotzoll