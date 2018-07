Von Haug von Kuenheim

Umuahia/Biafra, im Dezember

Es ging alles sehr schnell. Der eben in Biafras provisorischer Hauptstadt angekommene Besucher hielt die vier silbergrauen Düsenjäger, die im Tiefflug über ihn hinwegbrausten, noch für die gelungene Demonstration einer Luftparade, als er auch schon dem Beispiel der um ihn Herumstehenden folgte und sich auf den Boden warf. Die vier Maschinen zogen tiefer, schossen aus ihren Bordkanonen, zogen eine Schleife, kamen näher und schossen wieder.

Der junge Mann, der wenige Meter weiter aus der Tür seines Hauses trat, brach zusammen. Dumpfes Knallen, Pfeifen, das heulend-jagende Geräusch der Motoren – viermal zogen die Maschinen ihre Schleife über Umuahia, und viermal feuerten sie in die sich weit ausbreitende Stadt. Sie überraschten die Menschenmenge auf dem Markt, die Händler, Käufer und Kinder, und sie trafen die Passanten in den Straßen. Es war mittags gegen ein Uhr. Die Ärzte des Queen-Elisabeth-Hospitals zählten am Abend 35 Tote und 130 Verletzte.

Am nächsten Tag zur gleichen Zeit kamen die nigerianischen Flieger wieder. Und dieses Mal befanden sich unter ihren Opfern auch fünfzehn ihrer eigenen Landsleute: Soldaten aus einem Kriegsgefangenenlager. "Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte sie nicht hierher gebracht", meinte der biafranische Major, der ihren Transport ins Krankenhaus begleitete. Pausenlos rollten sie an, die Krankenwagen, Karren und Kombiwagen. Die Toten, deren Leiber von den Bordkanonen zerfetzt worden waren, wurden in den Schatten der großen Palmen gelegt und mit grünen Blättern bedeckt. Ein schwarzer Pater in weißer Soutane drückte ihnen die Augen zu.

*

"Sie werden hier keine Sterbenden am Straßenrand finden und auch keine Bettler", sagt mir Sir Louis Mbanefo, der oberste Richter Biafras. Sir Louis, einst Vertreter Nigerias am Internationalen Gerichtshof im Haag, ist ein stolzer Mann. Er zeichnet ein Bild seines neuen Staates, das Flüchtlingslager und hungernde Kinder ausspart.