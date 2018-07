Inhalt Seite 1 — Ganz einfach Traumreisen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um eine neue Variante soll im nächsten Jahre der Katalog-Tourismus bereichert werden. Nachdem Neckermann und Quelle rechtzeitig die Werbemöglichkeiten ihrer bunten Bilderbücher für den Ratenzahlungs-Konsumenten im Reisegeschäft erkannten und nutzten, will ein Versandhaus mit vergleichsweise schmalem Kundenspektrum die Versandhausreise für den Individualisten kreieren. Medaillon in Frankfurt, Tochtergesellschaft der britischen Littlewood Liverpool, bietet im nächsten Jahr Reisen an, die jedermanns Geschmack ebenso treffen sollen wie den des speziellen Kundenkreises. Traumreisen nennt der Veranstalter pauschal sein Angebot, und in der Unterabteilung Hobby-Reisen dominiert die komplett organisierte Hochzeitsreise nach Irland.

Das Frankfurter Unternehmen hat nach eigenen Angaben weder die Absicht, den Großen im Versandhaus-Reisegeschäft Konkurrenz zu machen, noch eine eventuelle Marktlücke zu erobern. Untersuchungen haben ergeben, daß die meisten der Medaillon-Kunden relativ jung und modebewußt sind. Vor den Reisearrangements war das Angebot des Hauses auf die anspruchsvollere Damenkonfektion und zum geringeren Teil auf die Kleidung des jungen Herrn beschränkt.

Zwischen 30 und 40 Reisen – jede von ihnen soll zur Sommersaison 1969 mehrfach angeboten werden – wurden im Anfangsstadium von verschiedenen Reisebüros erarbeitet. Fernostreisen (unter der Arbeitsbezeichnung Shopping-Touren) werden vorerst zugunsten von USA-Reisen hintangestellt.

Beim Hobby-Arrangement unter den Traumreisen sollen die Hochzeitsreisen nach Irland touristisches Neuland erschließen. Drei Reisen in der Preislage von knapp 500 bis knapp 800 Mark sind in dieser Kategorie bisher geplant, nach der Hinreise im Flugzeug wird dem jungen Paar erst einmal eine Woche eine richtige Hochzeitskutsche und dann eine weitere Woche ein Kleinwagen zur Verfügung stehen. Beides ist, wie eine Flasche Champagner im Flugzeug und zwei Grußtelegramme vom Zielort, im Preis inbegriffen.

Es sind bisher zunächst fünf Hobby-Reisen geplant. An unternehmungslustige junge Männer denkt der Veranstalter sicherlich bei der Segelreise auf einer Hochseeyacht – Veranstaltungsort „irgendwo im Süden“: eine Gruppenreise ohne festes Ziel mit etwa acht Teilnehmern.

Ihrem liebsten Hobby, schön zu sein, soll die Medaillon-Kundin während der Schönheitsreise nach Grasse in Frankreich frönen können. Tatkräftige Hilfe wird dabei eine Kosmetikfirma leisten.

Eine Kunst- und Antiquitätenreise nach England mit Besuch der National Gallery und Antiquitätenläden, auch der Geburtsstätte von Shakespeare, soll ebenso auf dem Programm stehen wie eine Pirschfahrt nach Finnland – auch für Nichtjäger.