Friedlich vereint unter einem Dachverband, der Touristik Union International, sind seit einem Jahr die vier Verkäufer von Ferienträumen: Touropa, Scharnow, Hummel, Tigges. Jedoch friedlich vereint sind sie zu viert offensichtlich nur nach außen hin. Zusammenarbeit in einer Gesellschaft, Gemeinsamkeit bei technischen Fragen, aber mit getrennten Programmen und Angeboten, so lautete die Parole.

Aber die Trennung von Tigges und Hummel auf der einen Seite gegenüber Scharnow und Touropa auf der anderen, zeigte sich in diesen Tagen. Während sich Hummel und Dr. Tigges-Reisen an die Trennungsparole hielten, stellten die Touristikunternehmen aus Hannover und München ihre Programme für den Sommer zwar nicht ganz gemeinsam, so doch immerhin am selben Tag im selben Raum vor.

Warum? „Um den Journalisten die Arbeit zu erleichtern“, so Geschäftsführer Seifert von Scharnow, und ein Vertreter von Touropa: „Weil die anderen mit ihren Programmen noch nicht fertig waren.“ Dagegen wehrt sich der Pressechef der Dr. Tigges-Reisen Hansjochen Kunze: „Wir sind über die Gemeinsamkeit der beiden Veranstalter beim Veröffentlichen der Programme sehr erstaunt. Das bedeutet aber nicht, daß wir unsererseits jetzt mit Hummel gemeinsamere Sache machen als mit den beiden anderen.“ Seit kurzem fragen sich Eingeweihte: Was macht zwei plus eins plus eins? Die Touristik Union International?

Gemeinsam immerhin werden die Charterkapazitäten genutzt. Neue Direktflüge wurden eingeführt. Die Zahl der Abflughäfen ist ebenfalls gemeinsam von zehn auf 14 erweitert worden: um Saarbrücken, Luxemburg, Basel und Berlin-Tegel. Im Programm differieren Touropa und Scharnow tatsächlich. Als neues Ziel hat Scharnow Malta angeboten, während das Münchener Unternehmen erstmals die griechische Insel Skiathos, die spanische Atlantikküste und Südirland offeriert. U. S.