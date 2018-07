Von Josef Braun

Wer in diesen Tagen verkatert am Arbeitsplatz erscheint, darf mit der Nachsicht seines Chefs rechnen. Es gilt, einen Brauch zu pflegen, und welcher Boß hättte schon die Stirn, solch volksnahem Unterfangen mit Unmutsäußerungen oder gar Schlimmerem zu begegnen.

Pikkujoulu – kleine Weihnacht – so heißen in Finnland die Adventsfeiern, die mit zunehmender Urbanisierung gründlich „umfunktioniert“ wurden. Von vorweihnachtlicher Erwartung, frommer Einstimmung auf Messianisches ist da wenig zu spüren; dem heutigen pikkujoulu liegt vielmehr das sympathische Bedürfnis zugrunde, Feste zu feiern, wie es einem paßt. Und das geht in Finnland nun einmal nicht ohne angemessenen Alkoholkonsum.

Doch nicht nur die Säufer, auch die Täufer haben Hochkonjunktur. Man muß das einmal erlebt haben, wie der Nebenmann in der Straßenbahn einem verschwörerisch einen grünen Zettel in die Hand drückt und flüsternd versichert, daß Jesus allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz unter uns weile. Einwände, daß das ja nicht ausgeschlossen sei, man jedoch jetzt lieber seine Zeitung weiterlesen möchte, verfangen nicht. Was bedeuten schon Hiobsbotschaften aus Vietnam, Biafra oder Griechenland angesichts der Glaubensgewißheit. Der grüne Zettel entpuppt sich stets als Einladung zum kollektiven Halleluja in einem Saal oder Zelt.