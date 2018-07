Die amerikanische Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahrzehnt muß die Entwicklung während der besten Jahre in diesem Jahrhundert fast noch übertreffen, wenn es eine Ära der Vollbeschäftigung werden soll. Das wurde bereits in der frühen Nachkriegsperiode entschieden, als sich die heutige „mittlere Generation“ entschloß, die vielen Nachkriegsbabys in die Welt zu setzen.

Die Zahlen beeindrucken. Im letzten Jahrzehnt stieg die, Zahl der Beschäftigten jährlich um 740 000 Personen. In den Jahren nach 1970, in dem Jahrzehnt also, an dessen Schwelle wir jetzt stehen, wird die Arbeitskraft der Nation pro Jahr um 1,5 Millionen Personen steigen. Es ist daher klar, daß die amerikanische Wirtschaft weit mehr Arbeitsplätze schaffen muß, als jemals zuvor in der Geschichte.

Wenn wir Erfolg haben, wird der Lohn wesentlich sein. Am Ende der siebziger Jahre wird das Einkommen der Durchschnittsfamilie auf der Basis der gegenwärtigen Preise 1000 Dollar betragen, und das Bruttosozialprodukt wird eine Höhe von 1500 Milliarden erreichen, verglichen mit 860 Milliarden Dollar in diesem Jahr.

Es wird keinen Mangel an Nachfrage für die vergrößerte Produktion geben. Mit dem Lebensstandard steigt auch das Niveau der Wünsche. Mit jeder Steigerung der Kaufkraft erscheinen neue Produkte am Horizont, an die wir vorher niemals ernsthaft gedacht hatten. Der Wunsch der Neuverheirateten könnte ein Haus in der Vorstadt sein. Wenn das Haus erst einmal gekauft ist, kommen wieder andere Dinge in Betracht – ein zweiter Wagen, eine Hütte am See, eine Auslandsreise.

Einige wenige, in der Regel recht begüterte Sozial-Philosophen machen sich Sorgen über das, was geschehen wird, wenn alle Wünsche der Menschen befriedigt sind. Das wird den Konsumenten niemals bedrücken, seine Liste der Wünsche, was er als nächstes kaufen will, scheint niemals kürzer zu werden.

*

Können wir dies Versprechen in den vor uns liegenden Jahren erfüllen? Es wird davon abhängen, wie wir die drei Hauptprobleme der Wirtschaftspolitik bewältigen.