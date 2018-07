Im Zentrum von Prag leuchtet ein großer Weihnachtsbaum – zum ersten Male seit vielen Jahren dies christliche Symbol. Wie konnte das geschehen?

Waren die Russen, deren Truppen so schnell nicht das „befreundete“ Land zu verlassen scheinen, klug genug, hierin kein Zeichen des Protestes zu sehen? Oder ließen sie die Prager gewähren, weil sie die Sache für eine Bagatelle halten? Vielleicht folgen sie auch dem Beispiel jener Sowjetdeutschen, die, als die Kinder vom Weihnachtsmann, dem heiligen Nikolaus, nicht lassen wollten, ihn zum „Väterchen Frost“ verwandelten. Womöglich erinnern sie sich, daß der Lichterbaum in heidnischen Zeiten die Sonnenwende symbolisierte. So können, sie dann gleichgültig zusehen, wie die Leute von Prag ihre Schritte anhalten und beim Betrachten des Weihnachtsbaumes ihre eigenen Gedanken haben. Ein Weihnachtsbaum, das ist alles, was vom „Prager Frühling“ übriggeblieben ist...

Es war im Auto, als ich von dem Prager Christbaum durch den belgischen Rundfunk hörte: vermischte Nachrichten. Jede Stadt, jedes Städtchen, durch das ich fuhr, auf deutschem, belgischem, dann auch französischem Boden, war mit Weihnachtsbäumen, elektrischen Sternen und sinnigen Lichtornamenten geschmückt.

Weihnachten, das Fest des Einzelhandels. Manche Hauptstraße sah wie ein Lichttunnel aus, wie eine Luxusschlucht aus beleuchtetem Draht. Und es müßte mich wundern, wenn die Kosten all der vielen tausend Kilowatt in die Weihnachtspreise nicht einberechnet sein sollten. In diese Überlegung mischte sich die Nachricht von dem Prager Baum, und daß die Russen ihn gestattet hätten und daß die Prager kämen und ihn betrachteten.

Wieviel ist er wert, der Tannenbaum in Prag? Mehr als aller Klimbim in unseren Straßen.