Die wichtigsten Befreiungs-Bewegungen in Afrika beabsichtigen, sich gegen die Gefahr der kommunistischen Unterwanderung zur Wehr zu setzen. Auf einer Konferenz in Morogoro/Tansania haben sie am vorigen Wochenende überlegt, wie sie ihre Aktivitäten koordinieren und die Aufstellung von Guerillaverbänden verstärken können, ohne dabei ins Schlepptau der Sowjetunion, Chinas, Kubas oder Nordkoreas zu geraten.

Schwarze Freiheitskämpfer sollen fortan nicht mehr im Ausland ausgebildet werden. Kommunistische Instrukteure müssen sich in den afrikanischen Trainings-Camps künftig auf technische und militärische Unterweisung beschränken. Das Befreiungskomitee der „Organisation für Afrikanische Einheit“ (OAU), Schaltzentrale zwischen den einzelnen Befreiungsorganisationen, hat die kommunistischen Mächte ersucht, ihre Hilfsgelder nicht mehr direkt an die einzelnen Bewegungen zu überweisen.

Der Grund für diese Vorsichtsmaßregeln: Im Ausland ausgebildete Guerillas haben nach ihrer Rückkehr wiederholt versucht, die etablierten Führungskader zu stürzen. Kommunistische Umsturzversuche haben in letzter Zeit erlebt:

der „Afrikanische Nationalkongreß“ (ANC), der gegen Südafrika operiert;

die „Befreiungsfront Mozambique“, die dort gegen die portugiesische Kolonialherrschaft kämpft;

die „Zimbabwe Afrikanische Volksunion“ (ZAPU), die das weiße Rebellenregime in Rhodesien stürzen will und

die „Volksunion von Angola“, die diese portugiesische Kolonie befreien will.

Es wurde Zeit, daß sich die Freiheitskämpfer Afrikas (die Londoner „Times“ zählte 13 verschiedene Organisationen) auf sich selbst besannen. Denn die Effizienz der Guerillaverbände ist meist schwach, Streit und Hader in und unter ihnen sind weit verbreitet. Zwar wollen sie die Zahl ihrer Kämpfer (gegenwärtig angeblich 4000 Mann pro Jahr) auf 40 000 Mann (pro dreiviertel Jahr) erhöhen. Gegenwärtig aber ist kaum eine andere Organisation so stark wie etwa die „Volksbewegung zur Befreiung Angolas“ (APLA), deren 5500 Mann den Osten der Kolonie terrorisieren.

Präsident Nuyere von Tansania gab sich hoffnungsvoll: „Es ist keine Frage, ob der Befreiungskrieg, sondern wann er ausbricht.“