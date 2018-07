Wie begeht man Wirtschaftsdelikte? So ähnlich lautet der Titel eines dreitägigen Sonderlehrgangs in Frankfurt am Main. Bank- und Steuerfachleute geben Unterricht in Steuerhinterziehung, Kreditbetrug und sonstigen Spielereien mit Paragraphen und Nullen. Auf der Schulbank: Richter und Staatsanwälte.

Wirtschaftsdelikte verursachen in der Bundesrepublik alljährlich Verluste von rund zehn Milliarden Mark. Den Wirtschaftsverbrechern auf die Spur zu kommen, ist jedoch eine schwierige Sache. In Frankfurt wurde deshalb wahr gemacht, was auch andere Landgerichtsbezirke planen: Spezialstrafkammern für Wirtschaftsvergehen. Um die Richter und Staatsanwälte in die Lage zu versetzen, sich ein eigenes Urteil über die Wirtschaftsverbrecher zu bilden, werden sie zunächst einmal auf die Schulbank geschickt.

Zu beneiden sind die zwanzig Juristen, die an dem Sonderlehrgang teilnehmen, allerdings nicht. Es ist nachgerade unmöglich, in drei Tagen zu lernen, wozu selbst gewiegte Gauner Jahre brauchen. In drei Tagen kann man allenfalls auf den Geschmack gebracht werden.

Man kann aber auch um die Erkenntnis reicher werden, wie leicht durch Bilanzmanipulationen gerade dem kleinen Mann, dem kleinen Geldanleger sein Spargeld geraubt wird. Das wird jenen unter den Juristen zu denken geben, die bislang geneigt waren, Wirtschaftsvergehen unter die Kavaliersdelikte einzuordnen. izh