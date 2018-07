Von Thomas Regau

Wenn die Klagen, daß Ärzte und Schwestern in den Krankenhäusern herrisch mit den Patienten verführen, daß ihnen an einem Vertrauensverhältnis mit den Kranken gar nicht gelegen sei, daß dort eine „Mischung aus Kadavergehorsam und Ehrfurcht“ den Patienten zum Untertanen mache (so Pfarrer Konrad Bahner in der ZEIT Nr. 39) – wenn diese Klagen allerorten zuträfen, dann müßten unsere Kliniken kasernengleiche Institute sein, vor deren Betreten wir jedermann warnen sollten. Hüten wir uns vor solchen Verallgemeinerungen! Das berühmte Körnchen Wahrheit bleibt bei diesem Thema immer noch beträchtlich groß. Mit einer Aufzählung von Mißständen in manchen Krankenhäusern, die zudem an Oberflächenphänomenen haftet, ist freilich wenig getan.

Sicher wäre es gut, wenn manche Ärzte sich mit der Frage beschäftigten, wie der Kranke seine Krankheit und wie er seinen Arzt sieht. Darüber gibt es viel Literatur von den Aufsätzen des unvergessenen Chirurgen Albert Krecke bis zu den psychologisch fundierten Betrachtungen Walter Schultes oder der Patienten-Briefsammlung Wladimir Lindenbergs („So sieht es der Patient“). Wir tun aber gut daran, von solcher Lektüre keine allzu großen Umschwünge zu erwarten. Die Menschenliebe, die eine echte und vertrauensvolle Partnerschaft schafft, ist nur zum geringsten Teil lehrbar oder erlernbar.

Der Eintritt in ein Krankenhaus wird für viele Patienten unbestritten zu einer schweren Prüfung. Die perfekte Organisation einer modernen Klinik verlangt einen neuen, den perfekten Patienten, der sich willig in das Räderwerk des Gesundheitsbetriebes eingliedert und sich unter Aufgabe vieler persönlicher Ansprüche zum Objekt eines weithin genormten Routineverfahrens machen läßt Wer da nach Beachtung, Liebe, Trost oder Zärtlichkeit verlangt, geht in diesem Krankenhausklima oft leer aus.

Aber auch der beflissene, zur Einordnung bereite Patient bringt eine Vorstellung mit, wie der richtige Arzt für diese seine Krankheit und für ihn, das unvertauschbare Individuum, beschaffen sein müßte. Es ist ein Glücksfall, wenn der Arzt dieser Vorstellung des Patienten einigermaßen nahe kommt. Sticht die Wirklichkeit aber allzu sehr vom Wunschbild des Patienten ab, so können – vielleicht ganz unbewußt – die ersten Spannungen, Widerstände und mit ihnen die Kritik einsetzen.

Zuweilen scheint es, als hätten im Lauf der Zeit die Spieler nur die Seiten gewechselt:

Früher nannten die Ärzte Patienten, mit denen sie nicht zurecht kamen, psychopathisch oder hysterisch; heute nennen die Patienten Ärzte, mit denen sie nicht zurecht kommen, unwirsch, herrisch, lieblos, unqualifiziert.