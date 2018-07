Inhalt Seite 1 — Kinder helfen Steuern sparen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Ende eines jeden Jahres pflegt in deutschen Am Familien geprüft zu werden, ob auch alle vom Gesetzgeber gebotenen Möglichkeiten zur Steuerersparnis ausgeschöpft worden sind. Banken und Sparkassen erleben bis Silvester den Ansturm der Sparer, die noch rasch die Sparprämien des ablaufenden Jahres kassieren wollen.

In unserem heutigen Gespräch möchte ich Ihnen zunächst zwei Wege aufzeigen, die geeignet sind, einen Teil des steuerpflichtigen Einkommens zu neutralisieren. Sie wissen, meine verehrten Leser, daß Einkünfte aus Kapitalvermögen dem sonstigen Einkommen zuzurechnen sind und diese infolge des progressiven Steuersatzes zu einer überdurchschnittlichen Zunahme der Steuerschuld führen.

Zur Klarstellung der steuerlichen Situation zunächst folgendes: Wer zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet ist, kann von Kapitaleinkünften vorher den Pauschbetrag für Werbungskosten von 150 Mark (für zusammen veranlagte Ehegatten 300 Mark) in Abzug bringen. Arbeitnehmer werden zur Einkommensteuer veranlagt, wenn ihr Einkommen mehr als 24 000 Mark jährlich beträgt bzw. ihre lohnsteuerpflichtigen Einkünfte darunter liegen, aber ihre Einnahmen, von denen der Lohnsteuerabzug nicht vorgenommen wird, insgesamt mehr als 800 Mark jährlich betragen (von Kapitaleinkünften darf vorher der eben genannte Pauschbetrag abgezogen werden). Daraus ergibt sich: Wer außer Kapitaleinkünften keine anderen sonstigen Einnahmen (außer solchen, die der Lohnsteuer unterlagen) hatte, und weniger als 24 000 Mark jährlich verdient, kann als Verheirateter bis zu 1100 Mark an Zinsen und Dividenden kassieren, ehe er darauf einen Pfennig Steuern zu zahlen hat.

Einkommensteuerpflichtige Familienväter können zwei Wege gehen, um zusätzliche Einkünfte nicht steuerwirksam werden zu lassen. Sie können nämlich ihren Kindern Teile ihres Wertpapiervermögens schenken oder ihnen zum Nießbrauch überlassen. Das zu versteuernde Einkommen verringert sich dann um den Betrag, der dem Kind zufließt.

Solange das Kind noch nicht älter als 18 Jahre ist, bleibt dabei den Eltern der Kinderfreibetrag erhalten. Die Commerzbank weist in einer Broschüre darauf hin, daß er unter bestimmten Voraussetzungen sogar bis zum 27. Lebensjahr des Kindes geltend gemacht werden kann. Hat das Kind nur Einkommen aus. Kapitalvermögen, so ist allerdings der Freibetrag (2059 Mark = 1709 Mark plus 150 Mark Werbungskostenpauschale plus 200 Mark Sonderausgabenpauschale) zu beachten, der nicht überschritten werden darf, da sonst das Kind selbst zur Einkommensteuer herangezogen wird.

Schenkung. – Sie bleibt bis 30 000 Mark Gesamtwert innerhalb von 10 Jahren pro Kind und Elternteil schenkungssteuerfrei. Zusammen können Vater und Mutter also jedem Kind 60 000 Mark zuwenden. Diese Möglichkeit ist nicht nur aus der Sicht der Einkommensteuer von Bedeutung, sondern auch wegen der später möglicherweise einmal anfallenden Erbschaftssteuer. Allerdings muß eines bedacht werden: Der Schenker gibt sein Vermögen für immer aus der Hand. Eine Rückforderung ist nur in Ausnahmefällen möglich.

Nießbrauch. – Obwohl hier der Familienvater Eigentümer seiner Wertpapiere bleibt, erhält das Kind ein Nutzungsrecht. Die Erträge werden steuerlich ihm und nicht dem Vater zugerechnet. Zu beachten ist, daß der Nießbrauch rechtlich wirksam werden muß; hierzu empfiehlt sich ein schriftlicher Vertrag. Der Vermögensinhaber muß an die Vereinbarung gebunden sein. Der Vertrag darf nicht nur auf kurze Frist geschlossen werden. Ferner muß erkennbar sein, daß das Kind ein Recht an dem zum Nießbrauch überlassenen Kapitalvermögen hat und daß es Eigentümer der Erträge wird.

Jetzt zurück zum eingangs erwähnten Sparprämiengesetz. Gegenüber dem Vorjahr sind keine Änderungen eingetreten. Prämienbegünstigte Vermögensanlagen müssen bis zum 31; Dezember 1968 vorgenommen werden, wenn man noch die Prämie für das jetzt ablaufende Jahr erhalten will. Der Sparer muß wählen zwischen Sparprämien, Wohnungsbauprämien und Sonderausgabenvergünstigungen für Bausparverträge.