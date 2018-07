Die Freien Demokraten machen sich bei der deutschen Industrie und beim breiten Wählervolk gleichermaßen beliebt. Ihr Beitrag zur Lösung des europäischen Währungsproblems heißt Förderung deutscher Auslandsinvestitionen. Ein Gesetzentwurf, der jetzt im Bundestag von der FDP eingebracht wurde, soll die Unternehmer zum industriellen Feldzug in die europäischen Nachbarländer und nach Übersee animieren und damit gleichzeitig den hohen Ausfuhrüberschuß der Bundesrepublik abbauen.

Im Grunde aber wandelt die FDP in den Fußstapfen der Konkurrenz. Auf einer Amerikareise hatte der CSU-Vorsitzende, Finanzminister Strauß, bereits die FDP-Therapie angepriesen. Er brachte die Idee mit, man solle doch hinfort den Devisenausgleich für den Aufenthalt amerikanischer Truppen in der Bundesrepublik in Form von Kapitalinvestitionen in den USA leisten.

Diese Lösung erscheint ideal. Denn ein gewisser Ausgleich wird erzielt, ohne daß die Deutschen jedes Jahr ein paar Milliarden Mark ärmer werden. Nur, werden da auch die Amerikaner mitspielen?

Der Vorschlag der FDP jedenfalls sieht eine massive Förderung der Auslandsinvestitionen vor. Alle Investitionen im Ausland sollen mit einer Prämie von zehn Prozent, die von der Einkommens- oder Körperschaftssteuer abgezogen wird, belohnt werden. Zusätzlich soll die Gewerbesteuer ermäßigt und eine steuerfreie Rücklage bis zu 50 Prozent der Kapitalanlage gewährt werden.

In die Kerbe der FDP schlägt auch der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT). Er fordert ebenfalls eine Investitionsprämie, allerdings von 30 Prozent, und außerdem noch eine Begünstigung der rückfließenden Kapitalerträge. Sollten die Deutschen im Ausland mit Verlust arbeiten, so fordert der DIHT, müßte dieser Betrag bei der Versteuerung des einheimischen Gewinnes berücksichtigt werden. Unermüdlich weist der DIHT darauf hin, daß die Nachbarländer ihren Unternehmern ähnliche Vergünstigungen längst gewähren.

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, ist die Aktivität deutscher Unternehmen im Ausland tatsächlich unterentwickelt. Die Niederlande, zum Beispiel, verfügen über dreimal soviel Auslandskapital wie Deutschland. Freilich, die Schuld daran trifft die Unternehmer nicht allein. Die verlorenen Kriege und damit jeweils die Enteignung des Auslandsbesitzes haben ihnen vielfach die Lust an Investitionen über die Grenzen genommen.

Andererseits ist die deutsche Regierung mit einem Programm zur Förderung von industriellen Investitionen im Ausland gar nicht schlecht beraten. Auf längere Sicht ergäbe sich eine positive Auswirkung auf die Zahlungsbilanz und bei geschickter Steuerung auch eine strukturelle Verbesserung.

Die Produktion im Ausland könnte in der einheimischen Industrie Arbeitskräfte freisetzen, die in zukunftsträchtigen Branchen eingesetzt, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vorantreiben würden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein andauerndes Wirtschaftswachstum ohne Rezessionen – und der Glaube der Unternehmer daran. ks