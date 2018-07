Hamburg Bis zum 2. Februar 1969, Kunstverein: "August Macke"

Natürlich kann man leicht predigen, die Kunstvereine sollten aktuelle Kunst, zeitgenössische Kunst ausstellen. Dann stimmt aber am Jahresende die Kasse nicht. Der todsichere Tip für Kunstvereine, die schwach auf der Brust sind: Weltausstellung der Photographie oder Macke, Das wollen die Leute sehen: Marc, Feininger, Nolde, Macke. Und es ist nichts gegen die Retrospektive zu sagen, als Sonderfall, als Ausnahme von der aktuellen Regel. Macke bietet, zum mindesten auf den ersten Blick, was die Zeitgenossen selten bieten: reines, von keiner Problematik, von keiner Doktrin beschwertes Genießen. Dann ist man geneigt, das genießerische Moment auf bestimmte Werkgruppen zu beschränken, auf die Bilder von 1913. Sonniger Weg, Promenade, Kinder unter sonnigen Bäumen, Spaziergänger am See. Man hat es schon halb vergessen, daß Bilder so schön sein können. Ein malerischer Lyrismus, auf den gleichen Ton gestimmt, mit dem gleichen Vokabular zu beschreiben wie Gedichte dieser Jahre: träumerisch, sanft, verzaubert, rätselhaft, transparent. Haben wir zu sehr, zu ausschließlich den Lyriker gesehen, der, während die andern, die Freunde vom "Blauen Reiter" sich mit formalen Problemen herumquälen, in farbigen Harmonien schwelgt? Vieles läuft nebeneinander, sogar in dem glücklichen Jahr 1913, gegensätzliche, widerspruchsvolle Tendenzen. 1913 malt Macke auch "Unsere Straße mit Reitbahn". Da wird die Sachlichkeit der 20er Jahre vorweggenommen, man kann sogar an die Straßen von Werner Heldt denken. Und diese Tendenz zur nüchternen Fixierung der Fakten erweist sich als eine durchgehende Werkkomponente. Die "Angler am Rhein" von 1907, eines der frühesten Bilder, enthalten eine prägnant realistische Aussage, wie die späteren Porträts, die Architekturbilder, aber auch die berühmten lyrischen Gemälde von 1913, die eben nicht nur schön sind, die mit einer in der deutschen Malerei einzigartigen Prägnanz das gesellschaftliche Air einer Mittelschicht zwischen Bürgertum und eleganter Welt in der Zeit vor 1914 wiedergeben. Im gleichen Jahr 1913 entsteht, aber auch konträr zu den am Gegenstand orientierten Bildern, die Serie der rein abstrakten "Farbigen Formen". über 100 Bilder sind in Hamburg ausgestellt, die meisten der bekannten Hauptwerke, auch einige selten gesehene Bilder, dazu eine knappe Auswahl der Aquarelle und Zeichnungen.

Weiterhin im Programm

Krefeld Bis zum 19. Januar 1969, Galerie Denise René/Hans Mayer: "Jean Tinguely"

Tinguely, der einstige Pionier, heute ein sozusagen Klassiker motorisierter Kinetik. Die neuen Maschinen arbeiten ohne die Knall- und Geruchseffekte des "Métamatic-automobile odorante et sonore" (Sensation der Pariser Biennale 1959). Die Maschinen von 1965 bis 1968, darunter die "Char"-Modelle mit dem vor- und zurückfahrenden Wagen, produzieren Bewegungen jeder Art, die im Sinne ihres Konstrukteurs psychische Abläufe demonstrieren.

Mannheim Bis zum 6. Januar 1969, Kunsthalle: "Kunstpreis der Jugend"

Das Ergebnis der Nachwuchskonkurrenz, diesmal für Plastik ausgeschrieben, ist noch schwächer als in den vorangegangenen Jahren. Allzu viele Bildhauer haben sich allzu gründlich auf der documenta umgetan.

Gottfried Sello