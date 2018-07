Inhalt Seite 1 — Kurze Tage, viele Platten, kleine Preise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herzlich willkommen! sagt das Wirtsehepaar auf deutsch. Guten Tag, grüßen zwei Blondschöpfe, Neffen des Hoteldirektors, und musterten die Kinder unter den Ankommenden. Schon nach wenigen Stunden haben die kleinen Gäste das Spielzimmer entdeckt und bauen mit einem Norwegerjungen aus Holzklötzen, Legosteinen, Eisenbahn und vielen Autos eine Stadt. Jeder redet in seiner Sprache, aber sie verstehen sich trotzdem prächtig – auch später beim Skilaufen, wenn der kleine Norweger den Lehrer spielt.

Spielzimmer mit kleinen Tischen und Stühlen, Puppen, Eisenbahnen und Regalen voller Spielzeug gibt es in vielen norwegischen Hotels. Außer der Lieblingspuppe und dem Lieblingsauto braucht man für Kinder keine Spielsachen mitzunehmen.

Viele Hotels haben auch eine ständige Kindergärtnerin, die sich der Kleinen annimmt. Während die Eltern Ausflüge oder Skitouren, unternehmen, toben die Kleinen unter Aufsicht im Garten oder im Wald. Für Hotelgäste im Kindergartenalter gibt es häufig auch ein Kinderspeisezimmer mit Extraspeisen. Alle diese Leistungen sind im Pensionspreis inbegriffen – ausgenommen der Kinder-Skikurs unter Leitung eines Skilehrers.

Norwegens Kinderfreundlichkeit beginnt bei den Verkehrsmitteln. Auf Schiffen und Autobussen zahlen Kinder bis 15 Jahre den halben Fahrpreis; die Norwegischen Staatsbahnen haben die niedrigsten Kinderfahrpreise der Welt: in der zweiten Klasse nur ein Drittel des Erwachsenenfahrpreises; in der ersten Klasse und im Schlafwagen die Hälfte. Dazu außerhalb des Feiertagsverkehrs Familienrabatte: ein Elternteil und alle mitreisenden Kinder zwischen 15 und 25 Jahren zahlen den halben Preis.

Die tote Jahreszeit zwischen Neujahr und dem Beginn der Skisaison und der norwegischen Winterferien Anfang Februar ist besonders preisgünstig in Beförderung und Aufenthalt. Hotels, die auch in dieser Zeit geöffnet haben, nehmen meist ein Kind bis zu sechs Jahren kostenlos auf. Für die anderen und die Erwachsenen gelten ermäßigte Pensionspreise.

Der Januar ist der kälteste und dunkelste Monat im Norden. Die Sonne hat noch nicht, viel Kraft. Wenn man ins Freie tritt, beißt die Kälte zuerst in die Wangen, dann spürt man sie nicht mehr. Wie kalt mag es wohl sein? Minus sechs oder acht Grad? Mehr keinesfalls? Doch ein Thermometer an einer Haus wand zeigte minus 20 Grad an. Die Luft ist im Windschatten der westnorwegischen Berge sehr trocken; auch der Schnee rieselt feinflockig. Wenn das Thermometer auf minus 12 bis 10 Grad steigt, wollen die Kinder am liebsten keine warmen Sachen mehr anziehen.

Die kurzen Tage – etwa sieben Stunden im Januar, aber im April schon doppelt so viel – haben etwas Erholsames. Man kann ausschlafen. De Sonne geht gegen halb neun Uhr auf, gegen halb vier Uhr beginnt es zu dämmern – reichlich Zeit zum Skilaufen und Müdewerden.