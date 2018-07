München 1972 ist gerettet: An der leidigen Frage der Fahnen und Hymnen wollte die Bundesregierung die Olympischen Spiele denn doch nicht scheitern lassen. Die DDR darf also, dem neuen Reglement gemäß, in der bayerischen Hauptstadt ihre Symbole offiziell zur Schau stellen.

Bei näherem Zusehen stellt sich allerdings heraus, daß Bonn sich wieder einmal nur zu einer halben Entscheidung durchgerungen hat. Was für München gilt, darf für andere internationale Sportveranstaltungen nicht gelten – nicht vorher und auch nicht nachher. Einmal und nie wieder, diktiert die Bundesregierung. Dem gesamtdeutschen Sport, an dem den Politikern so viel liegt, wird solche Hinhaltetaktik nicht auf die Beine helfen. Und die Welt- und Europameisterschaften. die demnächst bei uns stattfinden, mußten wir wohl schnell wieder absagen. Auch dort sieht das Protokoll in der Regel vor, daß eigene Staatsembleme gezeigt werden dürfen. Warum so halbherzig, so kleinlaut? Müssen wir so ängstlich sein? D. St.