Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Hans Conzen, Makler aus dem Ruhrgebiet, spricht von einem „richtigen Weihnachtswunder“: „Seit Jahren und Jahren geschieht es jetzt erstmalig, daß Vermieter mich anrufen und mir Provision anbieten, wenn ich für sie einen Mieter finde.

Und eine Weihnachtsfreude hat das Parlament auch den Bewohnern von Altbauwohnungen in Hamburg und München bereitet. Als letzte Abstimmung vor dem Fest verabschiedeten Bundestag und Bundesrat noch ein Gesetz, wonach die Mieten von Altbauwohnungen für weitere zwei Jahre preisgebunden bleiben und nur bis zu zwanzig Prozent erhöht werden dürfen.

Die völlige Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft in der Bundesrepublik nach fünfzig Jahren ist noch einmal durchlöchert worden.

Dr. Rudolf Sasse, umstrittener Geschäftsführer des Landesverbandes Hamburgischer Grundeigentümer-Vereine, der jüngst mit dem Entwurf eines allzu vermieterfreundlichen Einheitsmietvertrags von sich reden machte, meint schulterzuckend: „Kollegen aus anderen Landesteilen bedauern mich fortwährend wegen der Klimmzüge zwischen allerlei Mieterhöhungs-Prozentsätzen, die von mir verlangt werden. Rinder, was habt ihr in Hamburg für Probleme‘, sagen die Leute. Und sie haben recht. In zwei bis drei Jahren wird der Wohnungsmarkt ausgeglichen sein. Es gibt ja heute schon fast überall große Schwierigkeiten, schöne, aber teure Wohnungen überhaupt zu vermieten.“

Caesar Meister aber, Hamburgs Bausenator, ist anderer Meinung: „Sinkende Mieten sind nicht einmal am fernsten Horizont zu sehen.“ Dazu seien die Grundstückspreise „viel zu hoch“.

Deutschlands Mietmarkt präsentiert sich zwischen den Jahren als ein aus vielen heterogenen Teilen nur schwer zusammenzuflickendes Mosaik. Von einem einheitlichen Markt zu sprechen, ist nachgerade unmöglich.