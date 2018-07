Zuerst ein bißchen Statistik: Dreizehn Prozent der französischen Kühe weiden in der Normandie; sie haben vierzehn Prozent Anteil an der Milchproduktion Frankreichs; siebzig Prozent der Milch, die in Paris verbraucht wird, kommt aus der Normandie.

Dann ein kleines weihnachtliches Ereignis: In jedem der zwanzig Pariser Arrondissements ist eine „Mère Noel“, ein weibliches Gegenstück zum „Père Noel“, dem Weihnachtsmann, ans Werk gegangen. Und insgesamt haben sie an Familien, die in Armut leben, viertausendfünfhundert Pakete verteilt und verteilen lassen. Ihr Inhalt: Butter, Käse, Milch.

Und jetzt ein Hinweis, der allgemein beachtet wurde: Ermöglicht hat diese Spende das „Comité des produits laitiers de Normandie“, die Organisation der normannischen Milchlieferanten und Käseproduzenten. Sie hat dabei auf ein Gesetz aufmerksam gemacht, das noch nicht formuliert und in Kraft getreten, aber offenbar in naher Zukunft zu erwarten ist: Anstatt daß ein Teil der allzu reichen Ernte und landwirtschaftlichen Produktion zerstört wird, weil er nicht absetzbar ist, sollte er vernünftigerweise jenen Leuten kostenlos gegeben werden, die zu arm sind, um sich das zu kaufen.

Wie lange hat man nicht schon den Kopf darüber geschüttelt, daß Kaffeebohnen ins Meer, Artischocken in die Straßengräben, Milch in die Abwässer, Früchte auf den Misthaufen geschüttet werden, während es Armut im Lande, und nicht nur draußen, gibt. Es ginge nicht anders, sagten die Fachleute. Plötzlich geht es. Und nicht nur Weihnachten, sondern, wie es scheint, über Weihnachten hinaus...

J.-M.-M.