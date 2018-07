Von Adolf Metzner

München soll 1972 nicht nur die besten Athleten der Welt am Start sehen, auch die Musen werden in wahren Heerscharen in die Stadt einfallen. Als Willi Daume, der Präsident des Organisationskomitees, einmal vor Journalisten die einzelnen Punkte des Kulturprogrammes behandelte und gar nicht fertig wurde mit dem Aufzählen, fragte ein Spötter: Darf eigentlich 1972 in München auch noch Sport getrieben werden?

Mexico City ist ja Bayerns Metropole schon zuvorgekommen und hat diesmal ein geradezu gigantisches Kulturfestival abrollen lassen, über das in der europäischen Presse allerdings nur wenig zu lesen war, weil eben doch die Fabelweltrekorde der Athleten die Schlagzeilen machten und nicht die Bemühungen der Musen. Auffallend was wie scharf getrennt noch die beiden Lager waren, die Sportbegeisterten strömten in die Stadien und Arenen, die Kulturbeflissenen füllten die Theater und Museen. Der Grund für diese Apartheid war nicht etwa die Unvereinbarkeit von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, sondern vor allem die Überfülle des Dargebotenen. Die mexikanische Kulturolympiade litt an dem gleichen Fehler, an dem heute die Olympischen Spiele kranken, sie war derart aufgebläht, daß sie völlig unüberschaubar wurde. München, so scheint es, will diesen Fehler wiederholen.

Die Sportler gaben das schlechte Beispiel. Allein die Schwimmer haben von Melbourne bis Mexico City die Zahl ihrer Konkurrenzen von 13 auf 29 erhöht. Gewiß, neue Stilarten kamen hinzu, aber muß dies gleich zu einer Goldmedailleninflation führen? Kein Wunder, daß ein Schollander 1964 in Tokio allein vier und eine Debbie Meyer in Mexiko drei Goldmedaillen einheimsten. Nur die späten Jünger Jahns übertreffen die ehrgeizigen Wasserfreunde noch; hier holte die Caslavska nicht weniger als vier „Goldene“; inzwischen hat sie sieben der begehrten Plaketten, so daß sie jene von Mexiko an die Prager Politiker verschenken konnte. Eine etwas zu spektakuläre Geste, die wenig mit den olympischen Regeln zu tun hat, denn Parteichef Dubček siegte ja nicht am Stufenbarren.

Anstatt Sportarten, wie Fußball, wo die wahren Amateure gegen die Staatsprofis des Ostens von vornherein auf verlorenem Posten stehen, abzuschaffen und Einzelkonkurrenzen zu streichen, kommen durch die internationalen Fachverbände immer noch neue hinzu. In München zum Beispiel Bogenschießen, Judo und Handball, so daß statt wie in Mexiko 19 diesmal 22 Sportarten auf dem Programm stehen. Selbst die Leichtathleten vermehren die Übungen der Frauen durch 1500-m-Lauf und 4X400-m-Staffel.

Vorbildlich verhalten sich hier die Eiskunstläufer im Gegensatz zu ihren Kollegen, den Eisschnelläufern, die auch durch unüberlegte Programmausweitung ermöglichten, daß die Russin Lydia Skoblikowa 1964 in Innsbruck gleich viermal siegen konnte. Seit 60 Jahren werden im Eiskunstlauf jeweils nur drei Goldmedaillen verteilt. Auch die Offiziellen könnten hier Pflicht und Kür einzeln bewerten und mit Medaillen honorieren oder das Eistanzen hinzunehmen, aber, sie tun es nicht und verdienen dafür Lob. Deshalb wiegen die drei Goldmedaillen der Sonja Henie, die auf drei Olympiaden, 1928, 1932 und 1936, die Eiskönigin war, vielleicht doch noch schwerer als die sieben der Vera Caslavska. Würde nämlich nur für den Mehrkampf die Goldmedaille vergeben und nicht auch noch für jedes einzelne Gerät, besäße die Tschechin zwei und die Norwegerin drei der nur dünn vergoldeten Medaillen, auf denen ein nackter Olympiasieger auf den Schultern seiner Freunde aus dem Stadion getragen wird. Wenn die Sportler schon nicht vernünftig sind, nicht zuletzt auch, weil das Funktionärsdenken so sehr um sich gegriffen hat, so sollten wenigstens die Gestalter der Kulturolympiade Maß halten und sich vor jeder Gigantomanie hüten. In ihr und in der daraus resultierenden Apartheid von Sportolympiade und Kulturfestival liegt nämlich eine große Gefahr für . den erneuten Versuch der „Vermählung von Muskel und Geist“, um Coubertins pathetische Formel zu verwenden.

Der erste Anlauf scheiterte aus ganz anderen Gründen. 1911 erließ das Internationale Olympische Komitee nach langen Debatten zum ersten Male eine Ausschreibung für Kunstwettbewerbe. Darin hieß es – wir zitieren wörtlich – 1. In Hinsicht der fünften Olympiade sind fünf Wettbewerbe für Architektur, Skulptur, Malkunst, Musik und Literatur ausgeschrieben. 2. Alle Wettbewerbe müssen unveröffentlicht und in direktem Zusammenhang mit dem Sport stehen. 3. Jeder preisgekrönte Teilnehmer an den fünf Wettbewerben wird die Medaille der fünften Olympiade erhalten. Die preisgekrönten Projekte werden soviel als möglich ausgestellt, veröffentlicht oder während der Spiele aufgeführt. Punkt 4 regelt die Einsendetermine. 5. Es ist den Konkurrenten keine Grenze für die Größe und die Form der Werke gesetzt, seien es Manuskripte, Pläne, Gemälde und so weiter, mit Ausnahme der Bildhauer, welche ihre Modelle in der Größe von nicht mehr als 80 cm Höhe, Länge und Breite vorweisen müssen.