Für Lyndon Johnson, endete dieses Jahr seines Mißvergnügens wenigstens mit einer kleinen Genugtuung: Nach elf Monaten zähen Verhandeins hat Nordkorea die 82 Seeleute des gekaperten Nachrichtensammelschiffes „Pueblo“ zum Weihnachtsfest freigelassen. Es war ein Erfolg durch Selbstbeherrschung. Im ersten Moment hatte es fast so ausgesehen, als sollte Amerika über diese Affäre in einen zweiten asiatischen Krieg hineinstolpern. Denn das kleine Land hatte der Weltmacht Amerika den größten Tort seit Pearl Harbor angetan: Seit hundertfünfzig Jahren war kein Schiff unterm Sternenbanner von einer fremden Marine aufgebracht worden.

Aber Johnson hatte aus dem Vietnamkrieg gelernt. Er widerstand der Versuchung, die im Wahljahr besonders groß war, unter Einsatz aller Mittel Schiff und Schiffer freizupauken, und verlegte sich aufs Verhandeln.

Der Kompromiß von Panmunjom, der nun den Seeleuten ihre Freiheit wiedergab, scheint so gehalten zu sein, daß sich Nordvietnam auch weiterhin seines großen Propagandasieges brüsten darf. In den Vereinigten Staaten jedoch überwiegt die Freude das Gefühl der Schmach. Zuviel hat Amerika – seit Tet-Offensive und Bombenstopp – in Asien zurückstecken müssen, als daß die „Pueblo“-Affäre noch mehr ^^ ge denn eine unangenehme Bagatelle am Rande der großen Politik. K. H. J.