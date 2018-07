Den höchsten Umsatz ihrer Geschichte erzielte die MAN mit 1463 Millionen Mark im Geschäftsjahr 1967/68 (30. 6.) – bei verminderter Gesamtleistung muß man allerdings hinzufügen. Sie lag um 37 Millionen DM unter dem Vorjahr. Der vermehrte Umsatz freilich vermochte die Ertragslage des Unternehmens nicht zu bessern. Der ausgewiesene Gewinn war mit knapp 29 Millionen leicht rückläufig. Aber auch der Gewinn pro Aktie sei, so versicherte MAN-Chef Ulrich Neumann, mit 40 Mark annähernd gleich geblieben. Die Ursache ist recht eindeutig. Als Hersteller von Maschinen und schweren Lkw befindet sich MAN unter permanentem Preisdruck. Die zurückliegende Rezession erschwerte nicht nur das Inlandsgeschäft, sie veranlaßte auch ausländische Käufer den Beschäftigungsdruck des Unternehmens preislich auszunutzen.

Angesichts der ohnehin starken internationalen Konkurrenz blieb dem Unternehmen nichts anderes übrig, als den Käufern erhebliche Zugeständnisse zu machen. Das galt auch für die Finanzierung. Die Debitoren erhöhten sich von 199 auf 240 Millionen Mark. Seit zwei bis drei Jahren, so bemerkte Neumann, wachse auch im Inland das Verlangen nach längeren Zahlungszielen.

Gegenwart und Zukunft sind wenig geeignet, dem Unternehmen Erleichterungen in Aussicht zu stellen. Die Auswirkungen des Leber-Plans treffen die MAN, die rund die Hälfte ihres Umsatzes im Nutzfahrzeuggeschäft bestreitet, auf dem Inlandsmarkt empfindlich. Die Firma besaß in den ersten neun Monaten des Jahres 1968 bei ihren Schwerlastkraftwagen (über acht Tonnen) einen Marktanteil zwischen 20 und 28 Prozent. Die Ausfuhr wird künftig auch hier durch die Exportsteuer neue Belastungen erfahren. Und nicht auf allen Märkten ist sicher, ob dieser Zuschlag im Preis weitergegeben werden kann. Auch MAN wird, wie viele andere Firmen, danach trachten, einen möglichst großen Teil des alten Auftragsbestands noch vor dem 23. Dezember außer Landes zu bringen.

Neumann bezifferte den betroffenen Auftragsbestand mit 350 bis 400 Millionen Mark. Die steuerlichen Importerleichterungen schlagen demgegenüber im Einkauf kaum zu Buch. Aus Rationalisierungsgründen wird MAN deshalb verstärkt auf Kooperation schalten. Das Unternehmen kann in Augsburg auf gute Erfahrunger. verweisen: Im Lkw-Bereich arbeitet es mit der Renault-Tochter Saviem zusammen, im Kraftanlagenbau mit Schneider-Creusot und in der Turbo-Entwicklung sind erste Bande zu Daimler-Benz geknüpft. Der neue erste Mann bei MAN – Neumann wechselt in den nächsten Monaten in den Aufsichtsrat über – hat schwierige Aufgaben vor sich. – be