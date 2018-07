Von Hilke Schlaeger

In Berlin warf ein Unbekannter einen Brandkörper ins Rektorat; in Marburg wurde eine Dekanatssitzung gesprengt; in Heidelberg stürmten Studenten das Ausländeramt; in Kiel platzte eine Sitzung des satzunggebenden Konsistoriums, weil dessen Mitglieder nicht öffentlich tagen und Studenten daraufhin die Öffentlichkeit erzwingen wollten.

In Berlin laufen hochschulinterne Ordnungsverfahren gegen Studenten, die wiederholt den Lehrbetrieb gestört haben; der Direktor des Otto-Suhr-Instituts trat zurück, weil er nicht möchte, daß mit solchen administrativen Maßnahmen in einen politischen Prozeß eingegriffen wird. In Frankfurt rückte Polizei in das zehn Tage von Studenten besetzt gehaltene Institut für Sozialwissenschaften, jetzt Spartakus-Institut genannt, ein. Innenminister Benda schlug vor, aufsässigen Studenten die Stipendien wegzunehmen; in Berlin und Frankfurt spricht man von Relegation oder Nichtanerkennung des Semesters; manche Bundestagsabgeordnete und der Berliner Polizeipräsident wollen die geplante Vorbeugehaft auch auf studentische Demonstranten angewandt wissen – die Definition „Wiederholungstäter“ trifft auf die sicher zu.

Das ist eine ziemlich willkürliche Auswahl von Nachrichten der letzten Tage, Informationen von der Hochschulfront, die den Zeitungsleser und den Normalbürger immer mehr erschrecken, sieht er doch die ehrwürdigen Stätten deutscher Lehre und Forschung blindwütigen Zerstörern und irrationalen Happenings ausgeliefert.

*

Die Akademische Pressestelle der Frankfurter Universität gab am 19. Dezember ihren üblichen uni-report heraus, „Erscheinungsweise: unregelmäßig während der Semestermonate, mindestens jedoch dreimal im Semester“. Diesmal handelte er vom fünfzigjährigen Jubiläum der Vereinigung der Freunde und Förderer, von einer Unterschriftensammlung für die entführten Koreaner, von einer Ausstellung alter Bilderbogen, von den obligaten Personalien, Auslandsbeziehungen und Ehrungen. Außerdem brachte er die Erklärung des Rektors zu den Wahlen ins Studentenparlament – auf acht Seiten der einzige Hinweis, daß „in der Abteilung für Erziehungswissenschaften (AFE) und in der Philosophischen Fakultät der Studienbetrieb weitgehend zusammengebrochen sei und in anderen Fakultäten die Vorlesungen teilweise gestört werden. Meine Erkundigungen bei den zuständigen Organen haben ergeben, daß von rund 15 000 Studenten ein erheblicher Teil im Hinblick auf den Vorlesungsboykott die Universität zur Zeit nicht mehr besucht und daß deshalb auch die Wahltage von zahlreichen Wahlberechtigten praktisch als vorlesungsfreie Tage behandelt werden dürften.“

Am 19. Dezember trafen sich abends etwa 2000 Studenten in der Mensa zu einem teach-in, zu dem Fachschaften, SHB, LSD und SDS geladen hatten: „Wartet nicht auf die Reform an der Universität, sondern macht sie selbst!“