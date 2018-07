Gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest wurden sich Amerikaner und Nordkoreaner einig: Die 82 Mann starke Besatzung des US-Nachrichtenschiffs „Pueblo“ ist frei.

Das Schiff war am 23. Januar vor der nordkoreanischen Küste von vier Kanonenbooten aufgebracht und in den Hafen Wonsan eingewiesen worden. Kapitän Lloyd Bucher und die 81 Besatzungsmitglieder (einer ist inzwischen verstorben) gaben danach immer wieder in öffentlichen Schuldbekenntnissen kund, sie hätten die nordkoreanischen Hoheitsgewässer verletzt, um einen Spionageauftrag auszuführen.

Doch Washington dementierte hartnäckig und kam daher auch nicht der Forderung nach, sich für die Verletzung der nordkoreanischen Souveränität zu entschuldigen – eine Hauptbedingung für die Freilassung der Besatzung. Siebenundzwanzigmal in elf Monaten verhandelten Emissäre aus Washington und Pyongyang in Panmunjom vergeblich über die Freigabe von Schiff und Mannschaft. Dann entschuldigten sich die USA doch „feierlich für den schwerwiegenden Akt der Spionage“ und die „Verletzung der Territorialgewässer“. Das Schiff wird Nordkorea allerdings vorerst behalten.