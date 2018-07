Ernesto Guevara war kein Schreiber. An Gedrucktem hinterließ er zwei schmale Bücher (Der Guerillakrieg und Erinnerungen aus dem kubanischen Feldzug), ein paar Essays, Artikel und Manifeste. Die meisten Veröffentlichungen stammen aus den Jahren 1959 bis 1964, als Guevara Minister auf Kuba war. Damals nahm Europa kaum von ihm Notiz. Nachdem er post mortem auch diesseits des Atlantiks zu Ehren gekommen ist, decken fleißige Taschenbuchverleger den Nachholbedarf der „Neuen Linken“ an Guevara-Schriften.

Was dabei herausgekommt, erinnert zuweilen an Cocktailrezepte für späte Partygäste. So präsentierte die Fischer-Bücherei eine „Originalausgabe“, die zu einem Drittel aus Guevara und zu zwei Dritteln aus Sekundärliteratur besteht. Besser ist Melzers Paperback, der Texte des Triumvirats Guevara-Castro-Debray vereint, leider kunterbunt durcheinander und ohne Herausgeberwort oder biographische Hinweise.

„Reinen“ Guevara präsentiert die Europäische Verlagsanstalt. Auch in diesem Band fehlen jedoch seine wichtigsten Schriften („Der Guerillakrieg“ und die „Botschaft an die Völker der Welt“). Wagenbachs Rotbuch Nr. 8 bietet die sauberste Sammelausgabe. Sie enthält Guevaras ganze Theorie zum Thema Guerilla. Der Trikont-Verlag schließlich bringt Guevaras Schriften in Einzelausgaben.

Was wollte „Che“ Guevara? Er selbst hat es präzise in den ersten Sätzen seines „Guerillakrieges“ formuliert:

„Aus den Erfahrungen der kubanischen Revolution glauben wir, für die revolutionären Bewegungen auf dem lateinamerikanischen Kontinent drei wichtige Lehren ziehen zu können:

1. Die Kräfte des Volkes können einen Krieg gegen eine reguläre Armee gewinnen.

2. Nicht immer muß man warten, bis alle Bedingungen für eine Revolution gegeben sind. Der aufständische Fokus kann solche Bedingungen selbst schaffen.