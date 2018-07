Inhalt Seite 1 — Rollender Markenartikel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lange hatte es den Anschein, als sei der Tourismus mit dem Omnibus ein zum Sterben verurteilter Ast im Fernwehgeschäft. Die Erfolgswoge im Charter-Flugverkehr, zunehmender Komfort auf den Eisenbahnen und die Eigenmotorisierung schienen dem braven Landstraßenveteranen Bus die Wegweiser in eine Sackgasse gestellt zu haben. Nicht einmal als Statussymbol konnte man ihm einen Katalogwert verschaffen, denn der Busreisende hat das Pech, in der Hierarchie der Urlaubskonsumenten auf der untersten Sprosse der gesellschaftlichen Prestigeleiter zu sitzen. In den USA ist man busgewohnter als in Deutschland. Die großen Überlandlinien, besonders die Greyhounds mit ihrem vorbildlichen Service und ihren gut kalkulierten Preisen, haben die Zwangsvorstellung beseitigt, daß nur die Unterschicht drittklassig reise. Auf den Marathonfahrten diagonal über den Kontinent ist es nicht selten, daß der etablierte Manager die Sitzbank mit dem Arbeiter teilt. Wer in den Staaten viel auf der Reise sehen will und Zeit hat, kauft sich ein Busticket.

Auch in der Bundesrepublik hat der Bus ein Publikum. Dabei ist auffallend, daß in der Alterspyramide der Omnibus-Touristen die sogenannten mittleren Jahrgänge nur sehr schwach vertreten sind. Die typischen Fahrgäste sind einerseits junge Leute, die für einen relativ kleinen Preis ein Optimum an Reiseabenteuer erleben möchten, die gern in Grüppchen und Gemeinschaften reisen und andererseits Rentner und Pensionäre, die weder Prestigeehrgeiz noch Zeitmangel kennen. Der Lehrer und der Beamte außer Dienst sind hierzulande die dankbarsten Omnibuskunden.

Doch auch ohne spektakuläre Erfolge hat der Bus-Tourismus in der Bundesrepublik einen zwar langsamen, dafür aber kontinuierlichen Aufschwung genommen. Dies läßt sich am besten ablesen aus der Erfolgskurve der Deutschen Touring Gesellschaft, die repräsentativ erscheint für den derzeitigen Stand der Gesamtbranche. Die Gesellschaft, mit viel Optimismus und amerikanischer Unterstützung noch vor der Währungsreform gegründet, zeigte schon früh jene Weitsicht, die ihr bald die Führungsrolle im Geschäft auf der Landstraße einbringen sollte. Man schloß sehr bald eine Vernunftehe mit der Bundesbahn (heute Anteile um 90 Prozent). Allerdings erwies sich die Tochter Touring als überaus dankbar. Sie arbeitet nämlich mit Gewinn und erlaubte im letzten Geschäftsjahr sogar eine zwanzigprozentige Dividendenausschüttung.

Der geschäftliche Durchbruch stellte sich ein, als man sich an europäische Denkdimensionen gewöhnte und die deutschen Busse in den „Verband der Straßenverkehrsdienste der Europäischen Eisenbahnen“ einbrachte. Heute sind die Europabusse zum rollenden Markenartikel auf den Landstraßen unseres Kontinents geworden. Die Statistik beweist, wie stark das deutsche Engagement in diesem rollenden Zweckverband ist: Auf 40 Routen werden regelmäßig 32 000 Streckenkilometer abgefahren. Zum Vergleich: Das gesamteuropäische Europabusnetz umfaßt rund 100 000 Kilometer. Am Ende dieses Jahres haben mehr als 160 000 Fahrgäste die Linienbusse und 280 000 Passagiere die Touristikrouten der Touring benutzt. Heute sind 150 Busse auf dem Betriebsgelände am Frankfurter Rebstock stationiert. Modernste Ausstattung mit Air Condition und teilweise sogar WC ist heute kein Luxus mehr. Und für die sprichwörtliche Sicherheit (der letzte Unfall von Belang liegt länger als zehn Jahre zurück) sorgt der Wartungsdienst, der an die Präzision bei den großen Fluggesellschaften erinnert.

In diesen Tagen gehen die neuen Programmhefte der Touring in die Druckerei. Da 50 Prozent der Passagiere Ausländer sind, kommt man bei den Rundreisen besonders den Vorstellungen der Amerikaner, die nach wie vor die dankbarsten Kunden sind und vom Touring-Büro bereits in New York betreut werden, besonders weit entgegen. Die „Rhine-River-Route“ ist seit langem schon die Dollar-Rennstrecke der Gesellschaft auf dem Sektor Tourismus. Ähnlich dem 99-Dollar-Tarif für fremde US-Besucher wird die Rheinreise als „56-Dollar-all-included“-Angebot auf den Markt gebracht. Die Fahrt beginnt in Amsterdam, geht über Köln nach Koblenz, von dort mit dem Rheindampfer nach Rüdesheim und weiter über Wiesbaden nach Frankfurt. Dort steigen die Passagiere wieder in den Bus und bereisen Heidelberg und den Schwarzwald. Endstation ist Luzern. Es gibt Amerikaner, die diesen Trip schon dreimal hinter sich haben.

Weitere Höhepunkte im touristischen Rundreiseprogramm ist die Tour von Wiesbaden oder Frankfurt nach Rothenburg ob der Tauber und zurück. Der Tagesausflug ins deutsche Mittelalter kostet 27 Mark und wird vom 17. Mai bis 5. Oktober täglich unternommen. Über die Romantische Straße führt auch der Drei-Tage-Ausflug nach München (vom 31. Mai bis 3. Oktober) der, mit Stationen in Heidelberg, Stuttgart, München, Rothenburg und Frankfurt, einschließlich Zwei Übernachtungen mit Frühstück für-130 Mark angeboten wird. Viel verspricht man sich auch von der Fünf-Tage-Fahrt nach Prag (jeden Samstag vom 22. März bis 5. Oktober), die einschließlich Stadtrundfahrt, vier Übernachtungen, Abendessen und Frühstück 169 Mark ab Frankfurt kosten wird.

England, so sagen die Touristikexperten, wird in der kommenden Saison mehr Deutsche locken als jemals zuvor. Die Touring ist auf diesen Trend eingestellt: Ab Juni startet täglich ein Bus zum Trip über den Kanal. (Fünf Tage ab 235 Mark.) Weitere „Sonderangebote“ im Rundreiseprogramm der Gesellschaft: Acht Tage Nordseestrand in Holland, einschließlich Übernachtung mit Frühstück 146 Mark, sechs Tage Wien und Salzburg 298 Mark, acht Tage Urlaub in Tirol ab 160 Mark. Dazu kommt das Linienprogramm, das praktisch jeden wesentlichen Punkt Europas erreicht. Zwei Beispiele: München–Athen und zurück kosten 190 Mark, Frankfurter-Barcelona und zurück 174,50 Mark.