Bücher über die Kennedys? Man zögert, ist man doch des unaufhörlichen Rührkitsches der Regenbogenpresse satt. Doch was sieben amerikanische Mitarbeiter der Associated Press unter dem Churchill-Titel

„Triumph und Tragödie. Die Geschichte der Kennedys“; hrsg. von Sidney C. Moody; Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg, 1968; Text und Photos Associated Press; 215 Seiten, 14,80 DM

zusammengetragen und mit Agenturphotos illustriert haben, hält sich erfreulich abseits des Herkömmlichen, ist das Produkt knallharter Journalistenarbeit, wenn auch verhohlener Respekt für die großen Söhne dieser geschlagenen Familie durchscheint. Die eigentlich tragische Figur in dieser Familiengeschichte, die einem antiken Drama als Vorwurf hätte dienen können, bleibt der alte Joe Kennedy, der vier seiner Kinder überlebt hat und dem heute nur noch das Wörtchen „no“ zu Gebote steht, auch wenn er „yes“ sagen möchte. Sein Wahlspruch „Der Erfolg eines Mannes läßt sich nicht am Geld messen, sondern an der Familie, die er gegründet hat“, sein fast schon Besessenheit zu nennender Ehrgeiz, die Söhne zu Höchstleistungen anzuspornen, sie machten es einem leicht, von Vermessenheit zu sprechen, wüßte man nicht auch um die Frömmigkeit und Gottergebenheit dieser Familie, die dem Amerika dieses Jahrhunderts einen unverlöschlichen Stempel aufgeprägt hat. Ein Dokument für die Nichtigkeit allen Menschenwerkes.

Wofür sind sie gestorben – die Brüder Kennedy und Martin Luther King, der ihnen in seinem Idealismus so verwandt war? Eine Antwort versucht

Thilo Koch: „Kämpfer für eine neue Welt“; Verlag C. J. Bucher, Luzern und Frankfurt am Main 1968; 204 Seiten, 24,80 DM

und der erfahrene Amerikakorrespondent scheut nicht das große Wort: „Für eine bessere Welt“. Alle drei träumten noch einmal den großen amerikanischen Traum von Freiheit und Gerechtigkeit. Koch schreibt leidenschaftlich, engagiert und mit dem Pathos, das seinen Helden gemäß ist. Aber er bietet mehr als nur drei Biographien: Aus Dokumenten, Reden, Aufsätzen (darunter auch ein ZEIT-Artikel von Joachim Schwelien) und vielen eindrucksvollen Bildern entsteht eine Anatomie der amerikanischen Gesellschaft mit all ihren Widersprüchen, eine Anklage gegen Armut, Rassenhaß und Vietnamkrieg, aber auch die Vision einer new frontier. Ein Buch, das man jungen Menschen nicht vorenthalten sollte.

K. H. J.