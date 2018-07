Mit Speck fängt man Mäuse, sagten sich die Rumänen und dachten sich eine attraktive Lockspeise für deutsche Autotouristen aus: 200 Liter Superbenzin in Gutscheinen wird ab Juni nächsten Jahres jeder Autotourist am Grenzübergang geschenkt bekommen. Einzige Bedingung für den Urlauber: – Er muß eine bestimmte Rundreise mit einem Neun-Tage-Aufenthalt am Schwarzen Meer buchen. Die Pauschalreise wurde vom ADAC gemeinsam mit dem rumänischen Automobilclub ausgearbeitet und soll über Reisebüros verkauft werden. Auf die deutschen Touristen warten am Schwarzen Meer neue, erst in diesem Jahr gebaute Hotels. Die Anreise, zu jedem gewünschten Termin, führt über Jugoslawien. Zurück durch Ungarn. Die Preise: 330 Mark in der Touristenklasse und 560 Mark für die Luxusklasse. Halbpension auf der Rundreise, Vollpension am Schwarzen Meer. Dauer: 19 Tage.