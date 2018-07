Inhalt Seite 1 — Spuk um Hitler Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Der arglose US-Oberstleutnant Victor Clark hatte sich alles sehr originell vorgestellt. Als Chef der Recreation Area Berchtesgaden wollte er den erholungsgelangweilten GIs und amerikanischen Touristengruppen zum Eintrittspreis von einem Dollar ein kleines Nazi-Gruselkabinett auf dem Obersalzberg präsentieren. Am Eingang sollte, um die Besucher sofort in die rechte Stimmung zu versetzen, eine Schaufensterpuppe in SS-Uniform stehen, drapiert mit einem deutschen Weltkrieg-II-Maschinengewehr. Für Mitte vergangener Woche war die Eröffnung geplant.

Doch es wurde nichts daraus. Deutsche Männer können sich nun auf die Brust schlagen, in dem Bewußtsein, ein Beispiel dafür geliefert zu haben, daß es um die Bewältigung der Vergangenheit bei uns keineswegs so schlecht steht, wie oft gesagt wird. In Berchtesgaden, Hitlers Alpenresidenz mit Lederhosenflair, hat man sogar der ehemaligen Besatzungsmacht die antinazistische Stirn gezeigt. Das „Hitler-Museum“ des Lieutenant-Colonel Clark platzte im schnellen Hagel bundesdeutscher Beschwerden.

Durch einheimische Handwerker war das Vorhaben des amerikanischen Offiziers ruchbar geworden. Ihre Berichte machten innerhalb weniger Stunden die Runde zum Kurdirektor, zum Bürgermeister, zum Landrat und von dort schnurstracks in die bayerische Staatskanzlei zu München. Landrat Rudolf Müller bat Landesvater Alfons Goppel, den Draht zu verlängern und direkt beim Hauptquartier der in Europa stationierten US-Streitkräfte in Heidelberg zu intervenieren. Das geschah sofort, und 48 Stunden später konnte anläßlich eines Höflichkeitsbesuchs der Heidelberger US-General James H. Polk dem Ministerpräsidenten Goppel Auge in Auge versichern, daß es kein Hitler-Panoptikum am Obersalzberg geben werde. Der General hatte den Oberstleutnant zurückgepfiffen.

Was der erst seit ein paar Monaten im Berchtesgadener US-Erholungszentrum tätige Offizier vorhatte, entbehrt nicht der Komik. Er wollte den Bunker des ehemaligen Platterhofes, der heute als Hotel „General Walker“ amerikanische Soldatenurlauber beherbergt, einer nutzbringenden Verwendung zuführen. Seitdem der Vietnamkrieg die Amerikaner finanziell stark belastet, fließen nämlich die Gelder für die militärischen Erholungseinrichtungen in Deutschland nur noch langsam. Um den Kassenbestand aufzubessern, kam dem Recreation-Chef die Idee mit dem Museum im Bunker, ausschließlich bestimmt für Dollarzahler.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hat weder Hitler noch’seine Eva Braun den fünf Stockwerk tiefen Keller unter dem Platterhof jemals betreten, Doch das störte den Amerikaner nicht. Er wollte NS-Historie auf seine Weise zeigen. Ein alter Schreibtisch, ein Tresor mit dem „Hoheitsadler“, ein paar alte Tische und Sessel à la Reichskanzlei, zwei eiserne Bettgestelle sowie eine arische Frisiertoilette wurden organisiert. Der Kulissenmaler des Berchtesgadener Bauerntheaters bekam den Auftrag, einen neuen Bauernschrank auf alt zu bemalen. Mit diesen Utensilien verwandelte der US-Oberstleutnant vier rußgeschwärzte Bunkergewölbe in Arbeits-, Wohn- und Schlafgemächer von Adolf Hitler und Eva Braun.

Der Vorplatz der Toiletten neben dem Bunkerzugang wurde als Warteraum für die künftigen Besucher hergerichtet – mit postkartenähnlichen Wandgemälden von Hitlers Berghof und der in gleichem NS-Alpenstil errichteten Häuser von Göring und Bormann, dazu der SS-Pappmache-Kamerad. Oberstleutnant Clark hörte schon die Dollarscheine knistern.