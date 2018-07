Dienstag 17. Dezember, ARD: „Diese Frau zum Beispiel“

Heinz von Cramer tat, was er konnte, ließ die Kameras tanzen und die Requisiten mitspielen, verwandelte die Spieler – ihre Verdinglichung zeigend – in plappernde Puppen und Marionetten mit Ruck-Zuck-Bewegungen, machte aus psychologisch bestimmten Sequenzen traumhaft verschwebende Szenen: Italo Svevo hat Robbe-Grillet gelesen und sparte nicht mit grotesken Akzenten im Stile zeitgenössischer Film-Praktiken: Sieht man die Tennisspieler nicht, hört man die Schläge, kommen die Cracks dann ins Bild, bleibt das Ballgeräusch aus. (Erst in der letzten Szene sieht man und hört man zugleich: Ende des Märchens, die Erde hat den Zuschauer wieder; nach der Legende mögen Trickfilm und Tagesschau folgen.)

Eine kluge, hier und dort vielleicht zu deutlich illustrierende Regie – wenn der Ehemann seiner Frau Feuer zu geben vergißt, will diese Szene nicht im Stile von schaut her, wie sehr er sie vernachlässigt ausgespielt sein – eine Interpretation, die das Dreieckspiel (Mann A. von Frau B. fasziniert, Frau A. von Frau B. fasziniert, Frau A. nimmt Züge von Frau B. an, Mann A. liebt Frau B. – aber welche?) wie eine mathematische Etüde, eine „Wahlverwandtschaften“-Variation, analysierte.

Aber es war nicht zu retten, das Stück von Marguerite Duras, ein Film- und Frau-Spielchen, das sich tiefsinnig gab, bedeutungsschwer und von unfreiwilliger Komik erfüllt. Hemingway hielt Einzug in Illustrierten-Gefilde; man plauderte scheinbar karg und verhalten und andeutungsartig – aber in Wirklichkeit waren die Dialoge keine „Eisberg“-Gespräche (ein Zehntel gezeigt, neun Zehntel verborgen), sondern geschmäcklerisch stilisierte Allerweltsredereien. Wie ambitionsreich war das und wie papieren, wie hochgestochen und nichtig!

„Wer ist ein Schriftsteller? Der, der schreibt, oder der, der spricht?“ „Der, der schreibt.“ Oder: „Alles, was du mir erzählst, klingt so, als würde es gleich wieder zu einem Buch.“ In der Tat, in der Tat, eine bessere Charakterisierung läßt sich nicht denken, da schlägt sich jemand mit eigenen Worten ... so unfreiwillig wie während des ganzen achtzigminütigen Spiels. („Ich gehöre zu dir. Rings um uns ist das Unbekannte.“ „Sind wir nicht alle Schriftsteller, die nicht schreiben?“)

Da lob ich mir, von Erika Runge porträtiert, die Bergmannswitwe Maria Bürger. Jeder Satz, den sie sprach, intelligent, präzise und anschaulich, jede Beschreibung, vom Kauf des Bauchfleisches bis zur Abweisung ihres hungrigen Jungen (Mama, wirf mir’n Butter ’runter) war, verweisend und veranschaulichend, am Exempel des Duras-Spiels gemessen – Literatur. Nicht das Illustrierten-Stück, sondern die poetische Dokumentation. Momos