Wie soll man über eine Pop-Art schreiben? Kapituliert die Wissenschaft, fühlt sie sich vor den Kopf gestoßen und auf den Arm genommen, wenn Warhol ihr eine Konservendose und Wesselmann seine Great American Nude als Kunst offerieren?

Die Schrecksekunde ist längst vorüber, die Theoretiker habendie Sprache wiedergefunden, die Konservendose wurde wissenschaftlich schmackhaft zubereitet, die Nackte unter den verschiedensten Aspekten anvisiert. Die seriöse, die streng wissenschaftliche und die pseudowissenschaftliche Literatur, die sich mit dem Phänomen der Pop-Art ebenso methodisch, umständlich formalanalytisch und tierisch ernst wie beispielsweise mit dem Kubismus auseinandersetzt, wird reichlich, neuerdings auch in deutscher Sprache, angeboten. Ein Glück für Leser und Rezensenten, daß

Heinz Ohff: „Pop und die Folgen oder die Kunst, Kunst auf der Straße zu finden“, visualisiert von Wolf Vostell; Droste Verlag, Düsseldorf; 216 S., 19,80 DM

nicht in diese Kategorie gehört. Ein Buch über Pop im Pop-Jargon, das Munterste, was bisher über Pop und die zeitgenössische Kunstszene geschrieben wurde. Heinz Ohff hat den kritisch wissenschaftlichen Apparat, den er, wenn nötig und zweckmäßig, zu gebrauchen versteht, in der Ecke stehen lassen, stürzt sich, ohne sich mit langatmigen Definitionen und Theorien aufzuhalten, hemdsärmelig und für jedes Happening gerüstet ins Getümmel. Er hält sich nicht in Distanz, er macht mit, bei Aktionen, Demonstrationen, Happenings (auf dem Buchdeckel rückseitig abgebildet: der Kunstkritiker Heinz Ohff als Objekt eines Vostell-Happenings). Er ist dabei, wenn Ausstellungen eröffnet und wenn sie juriert werden. Er unterhält sich mit Rauschenberg in dessen New Yorker Atelier und besucht seine Berliner Malerfreunde. Manifeste und Interviews werden zitiert, lyrische und philosophische „Fundstücke“ (Wittgenstein, Günter Eich, die Dadaisten) werden vorgeführt, biographische Details eingeblendet. Man sieht vier offizielle objektrealistische Kabinette und ein Seitenkabinett mit Porno-Objekten, mit Fundstücken aus den Akten der Strafjustiz. Pop wird in seinen Folgen denkbar weitläufig aufgefaßt, das Buch orientiert auch über Zero, die „ars multiplicata“ und die Provokationen der Provos.

Die äußere Form des Buches (sprich Visualisation) ist so unkonventionell wie sein Inhalt. Die Texte sind blau, grün, rot, braun gedruckt, die Typographie wechselt mehrmals auf der Seite, Objekte, Plakate, Dokumente sind ganzseitig oder in Briefmarkengröße reproduziert. Autor und Visualist ziehen am gleichen Strang. Der Leser, Betrachter, Konsument soll aktiv werden, Stellung beziehen. Pop ist kein bequemer Lehnstuhl. Gottfried Sello