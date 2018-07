Inhalt Seite 1 — Ungarn prescht vor Seite 2 Auf einer Seite lesen

Budapest, im Dezember

Der 21. August und seine Folgen werden im Ostblock sehr unterschiedlich beurteilt. Zwischen dem eindeutigen Nein der Rumänen und dem eindeutigen Ja der Ostdeutschen bewegen sich die Ungarn. Ihr Außenminister Janos Peter hat bisher als einziger östlicher Politiker die Existenz einer neuen sowjetischen Souveränitätsdoktrin klar dementiert und ihr Entstehen einem Übersetzungsfehler zugeschrieben: Der russische Ausdruck „Sodruschestwo“ sei falsch mit „Commonwealth“, einem kolonialen Begriff, gleichgesetzt worden, richtig übertragen bedeute er „freundschaftliche Gemeinschaft“ der sozialistischen Länder. Im übrigen werde es eine „jederzeit umstrittene Frage“ sein, wann eine Intervention „im Interesse des Friedens“ geboten und wann sie unerlaubt sei, dozierte der Minister vor der politischen Akademie des Parteizentralkomitees.

Woran den ungarischen Kommunisten mit diesen Abschwächungen liegt, gab Peter zu erkennen, als er von der „sozialistischen Integration“, der politischen und der wirtschaftlichen, sprach: Sie sei „unter Beachtung der gesamteuropäischen Perspektiven“ ebenso zu fördern „wie wir jede westliche Europapolitik, die nur an Kleineuropa und Halbeuropa denkt, kritisieren“.

Wem das nicht deutlich genug war, dem sagte es acht Tage nach Peters Rede im Budapester Parlament der Schöpfer der ungarischen Wirtschaftsreform, das Politbüromitglied Rezsö Nyers: „Es wäre irreal, unsere Volkswirtschaft vom kapitalistischen Markt zu isolieren. Unsere Wirtschaftsreform lockert nicht unsere Verbindungen mit der sozialistischen Welt, sondern hält unsere Verpflichtung in der gemeinsamen Sache aufrecht... Dieser Umstand hindert uns jedoch nicht daran, daß wir regelmäßig unser Zusammenwirken mit den Entwicklungsländern und auch unseren Handel mit den entwickelten kapitalistischen Ländern erweitern...“

In den letzten zwölf Monaten ist die ungarische Wirtschaftsreform, die einen sozialistischen Markt mit weitgehend selbständigen Betrieben entstehen läßt, trotz großer Übergangsschwierigkeiten soweit gediehen, daß eine Umkehr zur Katastrophe führen müßte. Die Reformen haben bereits über das hinausgeführt, was in der DDR praktiziert und in der ČSSR projektiert wird. Budapest hat sich dabei durch die wirtschaftsideologische Polemik, die in den letzten Monaten vor allem aus Moskau und Warschau gegen Prag gerichtet wurde, nicht beirren lassen. Ja, es ist den Ungarn gelungen, die Frage einer östlichen Wirtschaftsintegration, die für das Gelingen ihrer Reformen ebenso wichtig ist wie die Öffnung nach Westen, derart in den Vordergrund zu schieben, daß davon sogar die politische Problematik des Warschauer Paktes überschattet wird.

Von Polen, wo der Kampf gegen den ökonomischen „Revisionismus“ plötzlich wieder abebbte, bis nach Bulgarien, wo Parteichef Schiwkoff geradezu kühne Reformpläne hegt, ist trotz (oder wegen) der Wiederbelebung des Kalten Krieges vieles in Bewegung gekommen, was die langgeplante große Comecon-Wirtschaftskonferenz jetzt fast dringlicher macht als das Gipfeltreffen der Militärallianz. „Es wäre lohnend, einige gutbewährte Methoden der EWG in das Verhältnis der sozialistischen Länder einzuführen“, meinte Radio Budapest noch Ende November. Mitte Dezember aber machte das ungarische Politbüromitglied Apro darauf aufmerksam, daß eine wirkliche Koordinierung der wirtschaftspolitischen Konzeptionen in Osteuropa „kaum vorstellbar“ sei, weil diese „stark voneinander abweichen“.

Die Ungarn stellen deshalb drei Alternativen zur Debatte, die Rezsö Nyers letzte Woche verblüffend hart formulierte: