Natürlich wurde die Idee nicht nur aus Menschenliebe geboren, die Idee, mit Hilfe des Computers passende Partner Jugendreisen zu vermitteln. Der Münchner „Club 28“ als Veranstalter und die „Treffpunkt GmbH – MacClub“ in Baden-Baden, die den Computer füttert, trafen sich bei diesem Gemeinschaftsunternehmen auf der Basis gesunden Geschäftssinns.

Der Club 28 machte in seiner weitverbreiteten Mitgliederzeitschrift die Propaganda für den neuartigen Reisestil. 2700 Anfragen in wenigen Tagen bestätigten, daß man offenbar auf dem richtigen Wege war. In der ersten Runde entschlossen sich freilich nur sechzig junge Leute, ihren ausgefüllten Fragebogen auch tatsächlich an den Mac-Club zu senden. Immerhin, pro Teilnehmer an diesem Computerspiel kassierte der Mac-Club 10 Mark Aufnahmegebühr und 20 Mark Teilnehmergebühr. Außerdem wurde der Computer auf diese Weise mit neuen Adressen gefüttert.

Für den Club 28 sieht die Rechnung so aus: Die jungen Leute, die einen Computer-Urlaubspartner suchen, erhalten vom Mac-Club jeweils drei Adressen zur Auswahl. Diese Adressen stammen aus dem großen Kreis von Partnersuchenden, die schon Mitglieder des Mac-Clubs sind. Findet nun ein Club-28-Mitglied darunter einen passenden Partner und entschließen sich beide, die Reise auch anzutreten, dann hat der Club 28 ohne eigenes Bemühen einen neuen Reiseteilnehmer gewonnen. Die Sache ist also ganz einfach: Man führt sich über den Umweg der Computer-Partnervermittlung gegenseitig neue Mitglieder zu. Daß die Publicity dieser Aktion gleichzeitig die immer etwas schwächer gebuchten Oktoberreisen auffüllte, war eine dankbar begrüßte Begleiterscheinung.

Und so wurde für die erste Computerreise geworben: „In unserem Zeitalter genau geplanter und elektronisch gesteuerter Erfolge braucht niemand mehr den Urlaubspartner dem Zufall zu überlassen. Mac ist nämlich kein gewöhnlicher Computer, sondern ein Spezialist für glückliche Partnerwahl.“

Mit den 110 Punkten des Fragebogens ist freilich nicht viel Staat zu machen. Sie kreisen vornehmlich um Äußerlichkeiten, wie Figur, Augen-, Haar- und Hautfarbe, Vermögen und Hobbys. Es gibt Muß- (Größe, Alter, Beruf, Schulbildung, Religion), Soll- (Interessen) und Kann-Kategorien (Charaktereigenschaften!) für die Vermittlung. Hans Härtel vom Mac-Club verteidigt sich gegen den Vorwurf, eine solche Fragebogentechnik sei nicht nur oberflächlich, sie führe auch ausnahmslos „spannungsfreie“ Partner zusammen: „Es bleibt jedem selbst überlassen, von den Partnern, die er vermittelt bekommt, diejenigen auszusuchen, die ihm gefallen und mit dem auf Urlaub zu fahren, den er für richtig hält.“ Trotzdem soll das Computerprogramm jetzt noch einmal überarbeitet werden. Ein Test, der kürzlich veranstaltet wurde, führte indessen zu einem kuriosen Ergebnis: Die daran beteiligten Ehe- und Liebespaare stellten zu ihrer größten Überraschung fest, daß sie sich mit Hilfe eines Computers nie kennengelernt hätten. Natürlich soll der Computer – so versichern die Veranstalter – nicht Liebe ersetzen, er soll nur größere Chancen vermitteln, umfangreicheres „Entscheidungsmaterial“ für die einzelnen. Einen ganz praktischen Effekt sollen die Computerreisen auch dadurch haben, daß die Partner immer aus benachbarten Orten ausgewählt werden. Auf diese Weise will man verhindern, daß die Urlaubsbekanntschaften nach dem Urlaub wegen zu großer räumlicher Entfernungen – wie so oft, wieder auseinandergehen. .

Bei der ersten Computerreise gab es allerdings gleich einige Pannen. 95 Prozent der Teilnehmer waren junge Männer. Da fiel es selbst dem Spezialcomputer schwer, die genügende Anzahl passender junger Damen zu finden. Und organisatorische Mängel führten dazu, daß die Partner-Adressen viel zu spät übermittelt wurden. So fuhren die meisten jungen Männer allein ins Feriendorf Cala Figuera auf Mallorca. Ein einziges Computerpärchen sonnte sich auf den Felsen der mallorquinischen Steilküste und im Glänze seines neuerworbenen Ruhmes. Beide waren Schwaben. Vor den Linsen der Photographen und Kameramänner gaben sie sich unzertrennlich, am Abend auf den Tanzpisten wurden sie allerdings mit jeweils anderer Begleitung gesichtet.

Sind die Computerreisemanager Vorkämpfer für eine neue Idee oder helfen sie nur den Schüchternen und Schwerfälligen. Das letztere bestreiten die Organisatoren heftig. Die Antworten der befragten Teilnehmer legen diesen Schluß freilich nahe. Ein junger Techniker bekennt ganz offen: „Ich bin ziemlich schüchtern, ich wollte auf diese Tour mal jemand kennenlernen.“ Ein anderer gesteht, daß er wenig Gelegenheit habe, Mädchen kennenzulernen. Die junge Dame aus Schwaben hatte mitgemacht, weil sie sonst allein in Urlaub fahren mußte. Ein wenig genieren sie sich alle, genauso, wie keiner gern zugibt, auf Heiratsanzeigen zu schreiben. So wird die Beteiligung an dieser Computerreise auch als Gaudi deklariert, als Spaß oder reine Neugier. Zweifel an der Qualität dieser Art der Partnervermittlung werden freilich nicht geäußert. Niemand fühlt sich in seiner Individualität beeinträchtigt, die Jungen und Mädchen sind in der Mehrzahl offenbar davon überzeugt, daß der Computer begonnen hat, die „konventionellen Kontaktmethoden“ abzulösen.