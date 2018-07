Transitvisa an Westberliner, Westdeutsche und Ausländer werden neuerdings direkt an den DDR-Kontrollpunkten Drewitz und Staaken ausgestellt, wenn die Reisenden in die Tschechoslowakei, nach Polen, Dänemark und Schweden auf den bekanntesten Transitstraßen durch die DDR reisen wollen. Bisher mußten die Transievisa über Westberliner Reisebüros in Ostberlin vor Reiseantritt besorgt werden. Ausländer, die mit der Eisenbahn über den Kontrollpunkt. Griebnitzsee fahren, erhalten dieselben Transitvisa in den Eisenbahnzügen. Wer jedoch über den Ostberliner Bahnhof Friedrichstraße reist, muß sich seine Visa als Ausländer vorher besorgen. Die Transitvisa (fünf Mark für eine Fahrt) werden für Hin- und Rückreise ausgestellt. Eisenbahnreisende, die mit dem Zug von Berlin nach Dänemark und Schweden fahren, müssen sich die Transitvisa noch vor Reiseantritt besorgen.