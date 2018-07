Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz der Darmgrippe von Kapitän Borman und einem Hongkong-Grippe- Verdachtbei seinen Mitreisenden Lovell und Anders näherte sich das amerikanische Raumschiff „Apollo 8“ dem Mond in einem einzigartigen Präzisionsanflug. Bei unzulänglicher französischer Kooperationsbereitschaft kam in Brüssel in letzter Minute ein Euratom-Überlebens-Kompromiß zustande. Zwischen Paris und Moskau wurde ein neues Kulturabkommen abgeschlossen. Außer Gesundheitsgründen wurde sein Widerstand gegen die antizionistische Kampagne und die Intervention in der Tschechoslowakei für die Ablösung des polnischen Außenministers Adam Rapacki verantwortlich gemacht.

Zu Wasser und in der Luft

Die deutsch-sowjetischen Gespräche über die Eröffnung einer Flugverbindung zwischen Moskau und Frankfurt am Main wurden nach ergebnislosem Verlauf auf Anfang nächsten Jahres vertagt. Die Luftwaffenchefs der Bundesrepublik, Großbritanniens, Italiens und der Niederlande einigten sich über das Nachfolgemuster des Starfighters. Zwischen der argentinischen Regierung und der bundeseigenen Howaldt-Deutsche Werft AG wurden Verhandlungen über die Lieferung von U-Boot-Teilen für Argentinien aufgenommen.

DDR, NPD und Berlin

Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen verlangte der Sprecher der Sowjetunion ein Vorgehen der Weltorganisation „gegen Neonazismus und Revanchismus, in Westdeutschland“. Bundestagspräsident Gerstenmaier will die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten für den 5. März nach Berlin einberufen. Das Bundeskabinett vertagte die Entscheidung über einen Antrag auf ein NPD-Verbot. Die Bundesregierung akzeptierte für die Olympischen Spiele 1972 in München Flagge und Hymne der DDR.

Offensive statt Frieden

In Paris sanken die Hoffnungen auf einen Beginn der Vietnam-Friedensgespräche für dieses Jahr auf den Nullpunkt. In Südvietnam eröffneten die kommunistischen Truppen ihre seit Wochen erwartete Winteroffensive. Die Vereinten Nationen beschlossen ein weiteres Verbleiben „ihrer“ Truppen in Korea. Die 82-Mann-Besatzung des im Januar von Nordkorea aufgebrachten US-Nachrichtenschiffes „Pueblo“ wurde freigelassen.