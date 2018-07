Der zum Lesen dieser Sätze durch die ihnen vorhergegangenen schon motivierte Kulturfreund soll eine Steigerung seiner Aufmerksamkeit erfahren. Deshalb beantworte ich zunächst die hier mehrmals gestellte Frage "Warum kürzere Röcke?" Die Röcke wurden kürzer, weil eine Reihe von Leuten in ihrer sozialen Umgebung so unterbestimmt waren, daß ihnen daran gelegen sein mußte, eine Kennzeichnung zu erhalten, mit der sie ihren normalen Zustand der Unsicherheit, der Vereinzelung und der Ununterscheidbarkeit etwas abschwächen konnten. Indem sie kürzere Röcke trugen, wurde ihnen die Kennzeichnung "modern, eigenwillig, selbstsicher, fortschrittlich, jugendlich" von Seiten ihrer sozialen Umgebung zugestanden.

Veränderungen in unserem Habitus kommen am leichtesten zustande, wenn wir arme Schweine sind, das heißt eben, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Es ist bezeichnend, daß die kürzeren Röcke sich zunächst in den Milieus der Arbeiter und Angestellten durchsetzten. Zum erstenmal übrigens ist damit die Mode zur gesellschaftlichen Kennzeichnungsmöglichkeit der Deklassierten geworden und damit essentiell. Der New Look noch wurde als letzte große Modewende von den Schichten des gehobenen Mittelstandes getragen. Es scheint auch einsehbar, daß niemand durch modische Attribute soziale Kennzeichnungen zu erkämpfen braucht, der zu den "Bessergestellten" gehört, und das heißt, der die sozialen Ke nnzeichnungen "Direktor, Doktor, Präsident, Vorstand, Ältester, Präses, Familienoberhaupt usw für sich in Anspruch nehmen kann.

Soziale Kennzeichnungen sind nicht kostenlos zu haben bei uns. Da ein großer Bedarf nach solchen minimalen Kennzeichnungen besteht, wie sie "modern, fortschrittlich und jung" suggerieren, kosten die Miniröcke eine ganze Menge. Auf Kosten der Miniträgerin, die sich nun jung und modern nennen durfte, legten sich andere die Kennzeichnung "Direktor usw zu. Das ist ohnehin der Alltag kapitalistischer Produktionsweise. Aber: hatte man geglaubt, durch das Höherrutschen des Rockes auch den leichteren Zugang zu dem, was unterm Rock ist, zu erreichen, so sah man sich getäuscht, als Mann. Denn was da zum Vorschein kam beim Höherrutschen der Röcke, war nur für wenige Monate das alte lustbesetzte Potential zwischen Strumpfende und Höschenanfang. Dann kam hervor, was auch so schon sichtbar war: Strumpf Strumpf, sauber, durchgängig, zugeschnürt bis oben hin — die Frage, ob denn was Schönes drin sei, blieb unbeantworteter als zuvor.

So war nämlich das Zugeständnis "Minirock" nicht gemeint, gerade deren Fabrikanten beeilten sich, zu verkünden, daß wer einen Minimini trägt, viel schwerer zu haben ist als ein Suschen, weil eben Minimädchen hübscher sein müsse. Und hübsche Mädchen gehen nicht mit jedem sofort aufs Brett.

Als sich vor Monaten dieser Mechanismus allzuweit enthüllt hatte, "wanderten die Mädchen, geführt von der Konkurrenz der Minimacher, zur Hose ab, und Paris blieb auf seinen Röcken sitzen" (Fachpresse im Frühsommer). Die Strumpfhosenhersteller haben inzwischen einen Dreh gefunden, verlorenes Terrain wiederzuerobern: sie. wissen die Zone unterm Rock erneut zu tabuieren und damit interessanter zu machen, indem sie z. B durch Sloggy, den Höschenberater, verkünden lassen, der Slip gehöre über die Strumpfhose. Mit Recht wird von den Fabrikanten ein solcher Vorgang "Revolution" genannt, denn bisher waren ihre Kundinnen auf das ganze Gegenteil getrimmt worden: der Slip gehöre unter die Strumpfhose.

Mir scheint, als ob auch wir hier in der ZEIT die Revolution als eine Frage nach der SlipStrumpf hosendominanz abhandeln: ob denn nun alles verkehrt werden soll, ob nicht alles von unterst zu oberst gekehrt werden wird.

Bisher haben wir aber nur den Augenblick als revolutionär empfinden können, in dem wir die Hosen ausziehen und wenigstens für Halbstunden unser Modell der Versöhnung betreiben. Nicht umsonst waren die großen Liebhaber immer auch große Revolutionäre: denn die Revolution, das ist die Versöhnung, das ist der Zusammenhang aller mit allen, das ist der Zustand, in welchem nichts geschieht, ohne daß es gewollt geschähe, von uns gewollt.