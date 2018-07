Nach vielen Dementis haben sich die Berliner Handels-Gesellschaft (BHG) und die Frankfurter Bank nunmehr doch entschlossen, künftig ihre Geschäfte gemeinsam zu betreiben. Beide Institute können auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken.

Die Berliner Handels-Gesellschaft erlebte ihre Glanzzeit unter dem schon legendär gewordenen Carl Fürstenberg, die Frankfurter Bank besaß lange Zeit das Notenbankprivileg.

– Mit einer Bilanzsumme von über drei Milliarden Mark wird die neue Bank in der Größenordnung hinter der Deutschen Bank (Bilanzsumme 20,4 Milliarden), der Dresdner Bank (15,6 Milliarden) und der Commerzbank (13 Milliarden) an vierter Stelle stehen.

„Wir möchten jedoch nicht als vierte Großbank, sondern als erste Privatbank angesehen werden“, hieß es auf der Pressekonferenz. Tatsächlich kann das neue Institut nicht mit den Großbanken verglichen werden. Sowohl die BHG als auch die Frankfurter Bank besitzen kein engmaschiges Filialnetz, ihre Stärke liegt in der individuellen Betreuung der Kunden.

Die BHG bringt neben ihrer Tradition einen wertvollen Besitz an Industriebeteiligungen in die Ehe. Die Frankfurter Bank hat nach dem Kriege systematisch große Kunden in der Industrie geworben, sie ist der größte Geldhändler in der Bundesrepublik und führend im Devisengeschäft. Die BHG wird den Aktionären der Frankfurter Bank das Angebot machen, 10 Aktien in 9 Aktien der BHG umzutauschen.

Auch in anderen Städten macht die Bankverflechtung Fortschritte. So beteiligt sich das Düsseldorfer Bankhaus C. G. Trinkaus als Kommanditistin mit 25 Prozent an dem Münchener Privatbankhaus Neuvians, Reuschel & Co; im gleichen Nennbetrag beteiligen sich zusammen Eugen Neuvians, Dr. h. c. Wilhelm Reuschel und Dr. Heinrich Reuschel am Kommanditkapital von Trinkaus.

Die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg, die zusammen mit der Bremer Landesbank eine Einheit bildet, übernahm jetzt die Mehrheit des 2,5 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals der Geestemünder Bank, Bremerhaven, die bislang selbständig arbeitete, kw