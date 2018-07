Was vor einem halben Jahr noch unmöglich schien, wird wohl doch noch geschehen. Am Jahresende 1968 sieht es ganz so aus, als ob sich der fünfte Deutsche Bundestag nicht verabschieden wird, ohne das seit mehr als zehn Jahren auf Grund liegende Schiff der Krankenkassenreform wenigstens wieder in Fahrt gebracht zu haben.

Nein, es ist noch nicht die große, die „umfassende“ Reform, die uns da ins Haus steht. Es wird lediglich ein Reförmchen sein.

So wenig darum Veranlassung besteht, darüber gleich ein Jubellied anzustimmen, so unsachlich wäre es aber auch, die Große Koalition zu schelten, weil sie sich in dieser leidigen Sache nicht in der Lage zeigt, mehr zustande zu bringen.

Denn was heißt „umfassende“ Reform der gesetzlichen Krankenversicherung? Dazu gehört selbstverständlich eine Korrektur des Systems durch den Einbau ökonomischer Anreize, die den Versicherten dazu bewegen, die Leistungen der Kassen mit Bedacht in Anspruch zu nehmen.

Heute werden sie kostenlos verabreicht. Wenn man hier auch nicht nur an den bewußten Mißbrauch denken sollte, der dadurch herausgefordert wird, so ist es doch so: Da die Hilfe des Arztes, der Verbrauch von Medikamenten, die Behandlung im Krankenhaus und das Fernbleiben von der Arbeitsstätte mit keinerlei finanziellen Einbußen verbunden sind, wird den in den gesetzlichen – Krankenkassen Versicherten die „Flucht in die Krankheit“ nicht nur leicht gemacht; sie werden. dazu förmlich ermuntert.

Eine der dringendsten Aufgaben der Reform ist, es also, durch geeignete Maßnahmen Gegenkräfte zu mobilisieren, die diese Flucht in die Krankheit erschweren. Zu einer wirklich umfassenden Reform gehört aber noch einiges andere.

Die gesetzlichen Krankenkassen kranken nicht nur daran, daß sie ihren Mitgliedern das Kranksein allzu leicht machen; auch für den Arzt halten sie keinerlei ökonomische Impulse bereit, seine Patienten möglichst rasch wieder gesund zu machen. Das ärztliche Honorierungssystem ist heute so konstruiert, daß die Quelle des ärztlichen Einkommens nicht die Gesundheit sondern die Krankheit ist.