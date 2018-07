An dieser Stelle wird im allgemeinen der Großen Koalition viel Lob gespendet – nicht weil ich es für besonders erstrebenswert halte, daß im Parlament einer schwerfälligen Mammut-Mehrheit der Regierungsparteien nur eine schwache Opposition gegenübersteht, sondern weil die sachlichen Leistungen der Regierung überzeugen. Wenn man sich ansieht, was Schiller und Strauß innerhalb von nur zwei Jahren auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzpolitik erreicht haben, so kann man beruhigt feststellen: es war richtig, mit Vorschußlorbeeren für beide nicht zu geizen.

Doch ist auch Kritik dringend notwendig. Um eine sachgerechte Konjunkturpolitik zu betreiben, um durch deficit spending die Wirtschaft in Schwung und dennoch die öffentlichen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, hätte es keiner Zweidrittelmehrheit im Bundestag bedurft. Im Dezember 1966 war mehr versprochen worden als eine vernünftige Politik: „Große Reformen“ sollten die eigentliche Rechtfertigung der Großen Koalition werden. Und was ist davon geblieben?

Die Finanzreform ist zwei Jahre lang zerredet, verwässert und verschleppt worden. Und was übrig geblieben ist, droht nun am Starrsinn einiger Länderfürsten und der mangelnden Durchsetzungskraft der Bonner Parteiführungen zu scheitern.

Ein anderes Beispiel. In seiner Regierungserklärung trat Kurt Georg Kiesinger mit Nachdruck für eine „Konzentration der Kompetenzen in einer kleineren Zahl von Ministerien“ ein. Inzwischen heißt es längst, die von allen für notwendig gehaltene Kabinettsreform könne nur bei absoluter Mehrheit einer Partei verwirklicht werden. Bleibt die Frage, warum die Union frühere Chancen nicht genutzt hat.

Viel wäre noch aufzuzählen. Alles klagt, wenn die Staatsdiener durch „Dienst nach Vorschrift“ ihren Brotherrn erpressen – aber an eine Reform des Beamtenrechts, überhaupt der Verwaltung wagt sich niemand heran. Und die geradezu hysterische Reaktion auf Mansholts vernünftige, wohldurchdachte Vorschläge zeigt, daß auch in der Agrarpolitik keine Wendung zum Besseren zu erwarten steht. Nur ein schwacher Trost: es werden auch anderswo noch Millionen und Milliarden für sinnlose Subventionen verschleudert. Wer weiß: Wenn die Tankstellen verbände nur lange und laut genug jammern und drohen, werden wir bald ein „Pächter-Schutz-Gesetz“ bekommen – billige Benzinpreise erscheinen offenbar vielen als Übel. Und von der Sozial- und Bildungspolitik wollen wir lieber erst gar nicht sprechen.

Ende 1967 verteidigte Karl Schiller Kabinett und Regierungsparteien in einem Gespräch mit der ZEIT: „In einem Jahr der Rezession kann man keine Reformen machen.“ Nun, 1968 – in einem Jahr der Hochkonjunktur – hat die Große Koalition auch nicht die Kraft zu Reformen gefunden. Und was das Schlimmste ist: Im Wahljahr 1969 sind allenfalls noch faule Kompromisse zu erwarten – wahrscheinlicher aber einfach eine „Ausklammerung der Probleme“. Diether Stolze