Was darf Österreich?

Von Josef Müller-Marein

Auf die Frage, ob es etwas Einmaliges in Österreich gebe, etwas Unverwechselbares, das nur hier entstehen konnte und anderswo nicht, wird natürlich jedermann eine andere Antwort finden. Wilhelm Furtwängler beispielsweise hat einmal erklärt, die Wiener Philharmoniker seien solch ein Phänomen einmaliger Art: „Diese Schar von Virtuosen hohen Ranges sind alle Söhne einer einzigen Stadt. Das gibt es in der Welt nicht noch ein zweitesmal.“

Vielleicht ist hier ein Vergleich aus der Sportwelt nicht ganz unangebracht. Wie fußballbesessen müßte Hamburg sein, wenn sein „HSV“ einzig und allein aus gebürtigen Hamburgern zusammengesetzt wäre! Nun ist Wien, die Hauptstadt des Sieben-Millionen-Volkes, mit seinen rund 1 700 000 Einwohnern etwas kleiner als Hamburg, und seine „Philharmoniker“ stehen noch viel höher im internationalen Rang als der „HSV“. Was aber der Dirigent Furtwängler, gewiß ein „Trainer“ aus der Spitzenklasse, feststellte, wird von meinem alten Wiener Bekannten, dem Musikprofessor, so erklärt: Während anderwärts überall musikalische Nachwuchssorgen herrschen, sprießen in Österreich, und namentlich in seiner Metropole, stets neue Generationen von Menschen hervor, die sich nackt und hilflos fühlen, wenn sie sich nicht an einer Geige, einer Oboe, einem Waldhorn oder einem anderen Instrument festhalten können.

Wer aber vom Schicksal so geschlagen wurde, daß er statt dessen ein profanes Werkzeug in die Hand nehmen mußte, beispielsweise ein Steuerrad, der fühlt tief innerlich, was er versäumte. Wer nicht mitspielen kann, redet mit. Tatsächlich: Jeder der vier Taxifahrer in Wien, die ich nach dem Spielplan der Staatsoper fragte, wußte Bescheid. Und nicht nur das! Da er anscheinend einen Menschen von gewisser Kultur im Wagen hatte, stellte er sofort den Ton des Wiener Raunzens ab und gab seine Auskunft in jenem heiteren Tempo, wie es von allen Operettendarstellern deutscher Zunge, sei es in Aachen, sei es in Flensburg, nachgeahmt wird.

Vorsprung vor dem „Reich“

Damit soll, beileibe nicht behauptet werden, daß die Österreicher freudig die exorbitant hohen Summen für ihr blühendes Kulturleben zählen. Nein, sie raunzen. Sie erzählen unter schmerzlichem Lächeln, daß die Unkosten ihrer Staatstheater insgesamt täglich eine Million Schilling verschlängen (für einen westdeutschen Hundertmarkschein bekommt man seit Jahren recht stabile 646 Schilling). Zwar nehmen die Staatstheater natürlich auch Geld ein, aber das Defizit ist beträchtlich. Was aber tun, wenn die kulturellen Ansprüche größer sind als die Geldmittel? Man könnte ja die Zahl der Platzanweiser verringern: so eine Zuschrift an ein Wiener Blatt. „Und was lesen Sie daraus?“, fragte mein Professor, der mir diese Lesermeinung zeigte. „Ich will’s Ihnen sagen: daß der Tenor heilig ist, besonders der italienische! Spart unten, beim Mann, der ‚Bitt’schön‘ sagt, aber das ‚Hohe C‘, das lasset stahn!“