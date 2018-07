Ein Gesetzentwurf zur Teilprivatisierung der Badenwerk AG, Karlsruhe, ist jetzt von einem CDU Abgeordneten des Landtags von BadenWürttemberg eingebracht worden. Die Gesellschaft befindet sich im Alleinbesitz des Landes Baden Württemberg. Der CDU Abgeordnete meint, daß das Badenwerk seine Zukunftsaufgaben nicht aus eigener Kraft finanzieren kann und Haushaltsmittel dafür nicht zur Verfügung gestellt werden sollten. Durch eine Teilprivatisierung "könne der Bürger an einem interessanten Wfrtschaftsunternehmen beteiligt werden". Bis an der Börse Badenwerk Aktien gehandelt werden, dürfte allerdings noch viel Zeit vergehen. Wenige Tage bevor der Bund mit seinem Schatzbrief herauskommt, bieten die Volksbanken einen neuen Sparbrief im Nennwert von 100 und 500 Mark an. Bei einer Laufzeit von sechs Jahren entspricht er den Anlagevorschriften des Sparprämiengesetzes und wird mit 6 Prozent bei halbjährlich nachträglicher Zinszahlung verzinst. Die bisherigen Volksbankensparbriefe im Nennwert von 1000, 5000 und 10000 Mark mit einer Verzinsung von 6 Prozent werden unverändert beibehalten.

Am 30. Dezember wird an den Schaltern der Kreditinstitute eine öprozentige Anleihe der Deutschen Bundesbahn zum Verkauf gestellt. Emissionskurs 98 Prozent. Die Anleihe wird am 2. Januar 1979 zum Nennwert zurückgezahlt. Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen. Die Rendite beträgt 6 28 Prozent.